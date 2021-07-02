В российском офисе STADA появилось аналитическое решение SFE Tool

Системный интегратор и разработчик Navicon помог фармацевтической компании STADA построить удобный инструмент для контроля и оценки деятельности медицинских представителей – SFE Tool. С помощью него сотрудники фармпроизводителя могут, помимо прочего, оперативно формулировать и проверять гипотезы, связанные с оценкой потенциала аптек.

STADA – один из крупнейших производителей продуктов сегмента Consumer Healthcare (безрецептурные препараты), специализированных препаратов и дженериков. Продукты компании представлены в самых востребованных категориях аптечного спроса. STADA входит в число лидеров среди производителей безрецептурных лекарственных препаратов на российском рынке.

Для фармкомпании такого масштаба важно контролировать эффективность работы полевого персонала на всех этапах взаимодействия с партнерами и клиентами, а также получать оперативные отчеты различной направленности, чтобы, в частности, оценивать результаты продвижения и потенциал фармацевтов, врачей и аптечных сетей. Для работы с этими задачами и получения наиболее полных данных руководством STADA было принято решение построить новую ИТ-систему.

Проект был реализован совместно с системным интегратором Navicon, обладающим большим опытом в автоматизации фармацевтической отрасли. Специалисты STADA сформировали свое видение будущего решения и собрали требования к нему. После этого вместе с командой Navicon они подготовили и внедрили комплексную аналитическую систему SFE Tool. Она построена на стеке высокопроизводительных аналитических инструментов Microsoft: SQL Server, SQL Server Analysis Services и Power BI Report Service. Благодаря использованию программы Software Assurance, компании удалось избежать дополнительных лицензионных затрат на инструменты аналитики Power BI, при этом средства отчетности доступны для неограниченного числа пользователей.

«Эффективность и целенаправленность в продажах – это один из стратегических приоритетов STADA. Наша цель – создать уникальную, гибкую и высокоэффективную платформу для коммерциализации портфеля продуктов собственного производства и партнерских проектов. Для этого нам необходимо иметь надежные инструменты для оценки работы сотрудников sales force и потенциала территорий, на которых мы работаем. Все это позволит нам продолжать развиваться и расти в ключевых для нашего бизнеса областях: сектор Consumer Healthcare, дженерики и специализированные препараты», – подчеркнул Дмитрий Белоусов, директор по коммерческой эффективности STADA в России и СНГ.

Важной частью проекта было наполнение новой системы данными. Специалисты STADA при участии Navicon свели воедино и синхронизировали данные из нескольких систем, которые уже используют сотрудники фармкомпании: среди них, в частности, базы данных о продажах и CRM-система. В результате STADA получила решение, которое позволяет одновременно решать разные задачи: контролировать деятельность медицинских представителей и оценивать их эффективность, измерять количественно added value действий полевого персонала. С помощью аналитических инструментов, развернутых и настроенных в рамках проекта, специалисты STADA могут управлять потенциалом развития каждой аптеки, с которой сотрудничает фармкомпания, определять отстающие территории и регионы опережающего развития.

Система SFE Tool поддерживает две локализации – русскую и английскую. Благодаря этому специалисты STADA могут готовить отчеты как для российских потребителей, так и для зарубежных акционеров, не затрачивая ресурсы на перевод.

«При работе над SFE Tool нам нужно было учитывать сложные алгоритмы расчетов, большое количество пользователей и серьезные ожидания пользователей к скорости обновления аналитики. В итоге мы смогли оптимизировать алгоритмы расчета показателей. А благодаря инструментам self-аналитики сотрудники STADA смогут создавать новые отчеты в Excel и инициировать разработку новых отчетов в Power BI», – комментирует Максим Озеров, директор проектов FMCG&Pharma в компании Navicon.