«МТС Юрент» запустил фиксацию нарушений пользователей самокатов с помощью консультантов сервиса

В рамках стратегии «Год безопасного самоката» «МТС Юрент» запускает внутреннюю систему контроля за соблюдением правил дорожного движения (ПДД) и правил сервиса. Нарушения фиксируют консультанты по безопасности «МТС Юрент» во всех городах присутствия и направляют информацию о нарушениях в поддержку сервиса. Компания увеличила число консультантов, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения (ПДД) и правил сервиса пользователями электросамокатов, до 2,5 тыс. человек в 30 городах присутствия. Это позволит повысить безопасность на дорогах и снизить количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

Всего с начала сезона 2024 г. «МТС Юрент» по всей России выписал порядка 150 тыс. штрафов. При этом треть из них — с помощью консультантов по безопасности сервиса, которые выявляют нарушителей прямо на улицах более чем в 30 городах: Москва и Московская область, Ярославль, Санкт-Петербург, Калининград, Зеленоградск, Светлогорск, Адлер, Сочи, Анапа, Новороссийск, Ейск, Волгоград и Волжский, Ростов-на-Дону, Геленджик, Краснодар, Астрахань, Ставрополь, Воронеж, Майкоп, Нальчик, Самара, Нижний Новгород, Саранск, Иваново, Казань, Йошкар-Ола, Тюмень, Ижевск, Челябинск, Екатеринбург, Уфа, Новосибирск, Красноярск, Томск.

Консультанты выявляют распространенные нарушения ПДД и правила сервиса: езду вдвоём, не спешивание на пешеходных переходах и неправильную парковку. Фото нарушений ПДД передаются в службу поддержки «МТС Юрент», которая принимает решение о назначении штрафа.

Эксперты считают, что такие меры позволят повысить уровень ответственности пользователей и снизить число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности.

С 27 мая сервис совместно с другими операторами обновил оферту и в несколько раз увеличил наказание за нарушение правил дорожного движения. В частности, за езду в нетрезвом виде размер штрафа составляет 100 тысяч рублей, за езду вдвоем — 5 тысяч рублей, передача самоката ребенку — 10 тысяч рублей, неспешивание на пешеходных переходах — 1 тысяча рублей. По ряду нарушений к штрафам добавляется блокировка аккаунта в приложении — она может быть пожизненной или сезонной.