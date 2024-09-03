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«МТС Travel»: Рыбинск, Краснодар и Иркутск стали самыми бюджетными летними направлениями

Сервис путешествий МТС Travel и Bronevik.com подвели итоги летнего туристического сезона. Средний чек проживания в отелях и других объектах размещения по России составил 5,3 тыс. руб. за ночь. Среди популярных туристических городов самым бюджетным оказался Рыбинск Ярославской области – средняя стоимость проживания в сутки составила здесь 3,2 тыс. руб. Город привлекателен для туристов своей архитектурой и необычными вывесками в дореволюционном стиле, а также удобен для поездок выходного дня из центральных регионов. Прошедшим летом количество бронирований в отелях и апартаментах Рыбинска выросло на 64% в годовом сопоставлении. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Второе место по выгодности размещения летом занял Краснодар – в среднем за проживание там путешественники платили 3,3 тыс. руб. за ночь. Остановившись в Краснодаре, туристам удобно исследовать регион и отправляться в короткие поездки с осмотром туристических локаций. Летом в городе было сделано на 31% бронирований больше, чем годом ранее.

Тройку направлений с наиболее низким чеком замыкает Иркутск – там он составил 3,5 тыс. руб. в сутки. В Иркутск туристы приезжают в первую очередь, чтобы затем отправиться на Байкал. Количество бронирований в столице Иркутской области этим летом выросло на 18% год к году.

Самое дорогое жилье летом можно было арендовать на курортах близ Сочи — в Сириусе (10,7 тыс. руб. в сутки), на Красной Поляне (10,2 тыс. руб. в сутки) и в Адлере (8,6 тыс. руб. в сутки), а также в курортных городах Калининградской области Зеленоградске (10 тыс. руб. в сутки) и Светлогорске (8,6 тыс. руб. в сутки).

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По данным МТС Travel, спрос на туристическое жилье по стране в летний период вырос на 34% год к году. В тройку лидеров по количеству бронирований вошли Москва, Санкт-Петербург и Казань. Доля Москвы составляет 13%, Санкт-Петербурга и Казани – 9% и 3% от всех бронирований по стране соответственно. Кроме того, около 7% бронирований самостоятельными туристами пришлось на курорты Краснодарского края.

Методика: проанализированы онлайн-бронирования по России, сделанные самостоятельными путешественниками в период с первого июня по 28 августа в 2023 и 2024 гг.

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