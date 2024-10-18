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МТС расширила сеть LTE в Светлогорске

МТС установила дополнительное телеком-оборудование стандарта LTE в западной части города Светлогорск Калининградской области. В результате проведенных работ выросла средняя скорость мобильного интернета, а также увеличилась пропускная способность сети. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические специалисты МТС запустили новую базовую станцию LTE в конце ул. Ленина. Это позволило разгрузить имеющуюся инфраструктуру 4G, увеличить покрытие, емкость сети и ускорить передачу данных.

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В зоне покрытия нового оборудования расположены многочисленные отели, популярные среди туристов санатории («Янтарный берег», «Azimut Здоровье Янтарь») и спа-салоны. Теперь отдыхающие могут пользоваться мобильным интернетом МТС на высокой скорости – загружать видео в соцсети и вести прямые эфиры, звонить по видеосвязи, вечером смотреть кино онлайн и общаться в мессенджерах. Светлогорцы, проживающие в этом районе, также смогут без замедлений пользоваться цифровыми сервисами даже в периоды возрастающей нагрузки на сеть.

«Развивая телеком-инфраструктуру в Калининградской области мы уделяем особое внимание точкам притяжения туристов. На этих территориях нагрузка на сеть нестабильна, и может значительно увеличиваться летом или, например, в выходные. Растет дата-трафик, и мы обновляем оборудование, чтобы как туристы, так и местные жители оставались на связи и пользовались цифровыми сервисами без ограничений», - сказала директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.

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