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Россия ПФО Чувашия Мариинский Посад

Россия - ПФО - Чувашия - Мариинский Посад

СОБЫТИЯ


13.10.2026 МТС усилила связь в одном из старейших поселений в Чувашии 1
27.06.2025 Быстрый мобильный интернет пришел на родину старинных промыслов Чувашии 1
26.02.2025 «Авито Путешествия» назвали самые посещаемые малые города и деревни России 1
30.09.2024 Simetra разработает транспортную модель дорожной развязки в Чебоксарах 1
20.05.2024 Simetra разработала план транспортного развития для Чебоксарской агломерации 1
27.10.2023 Геоаналитика билайна используется при разработке мастер-плана Чебоксарской агломерации 1
30.08.2023 Simetra провела анализ развития транспортной системы Чебоксарской агломерации 1
25.02.2016 МТС расширяет географию продаж спутникового ТВ в Чувашии 1
30.07.2015 «Ростелеком» охватил оптической сетью более 53 тыс. домохозяйств в Чувашии 2
26.05.2015 «Ростелеком» расширил зону охвата оптической сети в Чувашии 2
17.10.2014 МТС разогнала скорость мобильного интернета в Чувашии 1

Публикаций - 11, упоминаний - 13

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16176 3
Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп - Симетра Системс 120 3
Ростелеком 11059 2
МегаФон 10980 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9580 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 509 1
Урбан Про - проектно-аналитический центр 2 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 640 2
Фирма Август - Вурнарский завод смесевых препаратов 12 2
X5 Group - Перекрёсток 644 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1790 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5027 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4587 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9723 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11652 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 4077 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24018 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54941 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7978 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18316 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3094 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8757 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27023 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7564 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9862 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1167 1
Транспорт - КСОДД - Комплексной схемы организации дорожного движения 37 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9714 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5917 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2267 1
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 855 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29939 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5452 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1408 1
Транспорт - КСОТ - Комплексная схема организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом 25 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 685 1
TimeShift - функция отложенного просмотра 129 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3436 1
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23237 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26593 1
Бронирование - Booking 1045 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9697 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3799 1
Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 67 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 112 1
Avito - Авито Путешествия 63 1
ВымпелКом - Билайн Big Data & AI - Билайн BI - Beeline BI 37 1
Блакитный Сергей 9 3
Бобиков Дмитрий 37 2
Топоров Игорь 5 2
Романов Константин 59 1
Перцев Антон 18 1
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Россия - ПФО - Чувашия - Цивильский район - Цивильск 7 3
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