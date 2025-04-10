«Авито Путешествия»: за год россияне стали на 47% чаще бронировать посуточное жилье для поездок

Эксперты сервиса бронирования жилья «Авито Путешествия» подвели итоги марта 2025 г. на рынке посуточной аренды квартир и загородных объектов. По сравнению с тем же месяцем 2024 г. общее число бронирований выросло на 47%. Самыми активными путешественниками в отчетном периоде стали жители Московской области (доля: 24%), Ленинградской области (12% от всех), Москвы (8%), Краснодарского края (7%), Санкт-Петербурга (6%) и Татарстана (4%). Топ-20 представлен в таблице 1. Об этом CNews сообщили представители «Авито Путешествий».

Наиболее популярными направлениями марта 2025 г. стали Москва и Краснодарский край — доля каждого региона в общем объеме бронирований составила 7%. В число самых востребованных локаций ещё вошли Московская область и Санкт-Петербург (по 6%), Татарстан (4%), Свердловская и Ростовская области, а также Башкортостан (по 3%). Среди регионов, попавших в топ-20 по популярности, сильнее всего количество бронирований за год выросло в Красноярском крае и Иркутской области (+71% в каждом), Башкортостане (+68%), Татарстане (+57%) и Ленинградской области (53%). Подробнее — в таблице 2.

Предложение посуточного жилья увеличилось во всех регионах из топ-20 по популярности в марте 2025 г. Самая заметная динамика — в Самарской (+58% за год), Ленинградской (+45%), Нижегородской (+41%), Свердловской (+40%), Московской (+37%) и Ростовской областях (+36%). В целом по стране выбор посуточных объектов вырос на треть (+33%): количество доступных для бронирования квартир увеличилось на 30%, загородных объектов — на 46%.

Дешевле всего снять квартиру среди регионов из топ-20 по популярности в марте 2025 г. стоило в Тюменской области и Башкортостане (2500 руб. за сутки в обоих), Пермском крае, Челябинской, Воронежской и Самарской областях (по 2600 руб. в каждом). Самые высокие цены были зафиксированы в Москве (4700 руб., Московской области (3400 руб.), Санкт-Петербурге (3300 руб.), Нижегородской области и Татарстане (по 3200 руб.).

В сегменте загородной недвижимости наиболее доступные цены в марте 2025 г. были в Челябинской области (7400 руб.), Ставропольском крае (7600 руб.), Башкортостане (8700 руб.), Пермском крае (8900 руб.), Иркутской (9000 руб.) и Ростовской областях (9100 руб.). Самая высокая стоимость аренды в сутки таких объектов была в Москве (17 900 руб.), Санкт-Петербурге (12 800 руб.), Московской (12 600 руб.), Кемеровской (11000 руб.) и Нижегородской областях (10 700 руб.).

Таблица 1. Из каких регионов чаще всего путешествовали россияне в марте 2025 года, данные «Авито Путешествий»