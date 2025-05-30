«Авито Путешествия»: россияне забронировали на лето на 73% больше посуточного жилья, чем в 2024 году

Россияне активно готовятся к сезону отпусков, резервируя посуточное жилье на лето. По данным сервиса «Авито Путешествия», количество бронирований на июнь-август 2025 г. год к году выросло в целом по рынку на 73%. Об этом CNews сообщили представители «Авито Недвижимости».

Самыми популярными направлениями краткосрочной аренды квартир стали Санкт-Петербург, Краснодарский край и Калининградская область. Доли этих субъектов России от всех бронирований по стране составляют 19%, 15% и 11% соответственно. Также в топ регионов вошли Крым (6%), Москва и Татарстан (по 5%), а также Ставропольский край (4%).

Количество бронирований посуточных квартир на июнь-август 2025 года выросло на 65%. Из регионов, попавших в топ-15 по популярности, значительнее других регионов год к году спрос вырос в Крыму (в 2,8 раза), Нижегородской области (в 2,3 раза), Ставропольском крае (в 2,1 раза), Ярославской (в два раза) и Волгоградской областях (+99%), Дагестане (+98%) и Москве (+95%). Положительная динамика отмечена в 14 из 15 регионов.

Дешевле всего снять посуточную квартиру этим летом будет в Ростовской области (3400 руб.), Дагестане (3800 руб.), Волгоградской (3900 руб.) и Ярославской областях, а также в Ставропольском крае (по 4000 руб.). Самые высокие цены — в Приморском крае (6700 руб.), Санкт-Петербурге (6200 руб.) и Калининградской области (6000 руб.).

В среднем пользователи платформы в представленных регионах планируют останавливаться на пять суток. Самые длительные бронирования эксперты «Авито Путешествий» зафиксировали в Краснодарском крае и Крыму (по восемь суток), Калининградской области и Ставропольском крае (по семь суток), Дагестане и Приморье (по шесть ночей). В посуточных квартирах этим летом в среднем будут останавливаться по три человека.

В сегменте посуточной аренды загородных объектов самыми популярными направлениями на лето 2025 г. стали Карелия (17% от всех бронирований), Краснодарский край (15%), Крым (9%), Дагестан (6%), Республика Алтай (5%), Калининградская и Тверская области (по 4%).

В среднем по России объем бронирований на лето год к году вырос в 2,4 раза. Среди регионов из топ-15 самая заметная динамика была отмечена в Крыму (в 3,8 раза), Ярославской области (в 3,4 раза), Карачаево-Черкесии (в 3,3 раза), Татарстане (в 3,2 раза), Тверской и Московской областях (в 2,7 раза в каждой). Спрос увеличился во всех регионах рейтинга.

В этих регионах в среднем снимут загородные объекты на пять суток: максимум в Краснодарском крае и Крыму (по восемь ночей), Ставропольском крае и Калининградской области (по семь суток), а также Дагестане (шесть суток) и Тверской области (пять суток). Среднее число гостей составит пять человек.

Доступнее всего аренда загородных объектов этим летом будет в Крыму (7000 руб.), Ставропольском крае (7300 руб.), Дагестане (7800 руб.), Краснодарском крае (8100 руб.), Республике Алтай (8200 руб.) и Карачаево-Черкесии (8300 руб.). Самые высокие цены из топ-15 регионов по популярности зафиксированы в Московской (15600 руб.), Калининградской (13100 руб.) и Владимирской областях (12600 руб.), Татарстане (11500 руб.) и Ленинградской области (10900 руб.).

Таблица 1. Топ-15 регионов России по количеству забронированных на лето посуточных квартир, данные «Авито Путешествий»