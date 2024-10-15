«Авито Путешествия» назвали самые популярные и доступные направления на осенние каникулы

Активнее всего россияне бронируют посуточное жилье на конец октября в Ленинградской области, в топ-3 также входят столичный регион и Краснодарский край. При этом самые доступные варианты из популярных направлений на каникулах — в Самарской области и Красноярском крае. Об этом CNews сообщили представители «Авито Путешествий».

В конце октября многие российские школьники уходят на каникулы и отправляются в семьями в поездки. В «Авито Путешествиях» изучили предложения посуточной аренды квартир и назвали наиболее популярные и доступные регионы России на этот период.

Самым популярным направлением на осенних каникулах обещает стать Ленинградская область: туда отправятся 17% от тех, кто забронировал объекты на даты каникул. Второе и третье места по популярности разделили Московская область и Краснодарский край (по 12%). В пятерку самых востребованных регионов также вошли Ставропольский край и Татарстан (по 8%).

Топ-15 самых популярных направлений на осенние каникулы, данные Авито Путешествий за первую половину осени 2024 года

*Среднее значение, рассчитанное на основе суточной стоимости всех забронированных на платформе квартир в регионе на 26 октября-4 ноября 2024 г.

Из 15 самых востребованных во время осенних каникул направлений дешевле всего стоит остановиться с детьми в квартире в Самарской области и Красноярском крае (по 2800 руб. за сутки), Воронежской области (2900 руб.), Тюменской (3100 руб.) и Ростовской областях (3200 руб.). Самые высокие цены — в Московской области (5400 руб.), Татарстане и Нижегородской области (по 4200 руб.), а также в Краснодарском крае (4100 руб.).

Самые длительные путешествия во время осенних каникул россияне планируют в Ставропольском крае (шесть ночей), Самарской, Калининградской и Ленинградской областях, а также в Краснодарском крае (по пять ночей в каждом). В среднем по стране путешественники планируют останавливаться в местах размещения втроем.