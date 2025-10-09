«Авито Подработка» и «Авито Недвижимость»: количество вариантов подработки в складской логистике выросло более чем в 2 раза

Эксперты «Авито Подработки» проанализировали данные платформы за январь–август 2025 г. в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. и выяснили, что подработка в складской логистике продолжает оставаться востребованной. В целом по России количество предложений по подработке в сменном формате выросло более чем в два раза (+113%), а среднее предлагаемое вознаграждение составило 5,4 тыс. руб. за смену. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Также в два раза (+100%) выросло количество вариантов по подработке со сдельной оплатой, где среднее предлагаемое вознаграждение составило 80,1 тыс. руб. Важно помнить, что сдельная оплата зависит от объема выполненной работы, а не от отработанного времени. Также почти в два раза больше стало вариантов подработки с почасовой оплатой, а среднее предлагаемое вознаграждение для исполнителей на этой позиции составило 428 руб/час.

Больше всего за год выросло количество предложений по подработке для водителей грузового транспорта — более чем в два раза (+135%), а среднее предлагаемое вознаграждение составило 8,03 тыс. руб. за смену. На втором месте — подработка для стикеровщиков: рост составил +112%, среднее предлагаемое вознаграждение на этой позиции составило 7,98 тыс. руб. за смену. Топ-3 закрыли кладовщики — количество предложений по подработке для них выросло почти в два раза (+95%), а среднее предлагаемое вознаграждение составило 6,09 тыс. руб. за смену.

«Компании все активнее привлекают временных сотрудников в логистику и на склады. Это связано с постоянным ростом онлайн-торговли и необходимостью быстро закрывать пики спроса — например, перед акциями и распродажами. Мы видим, что работодатели готовы увеличивать ставки, чтобы привлечь исполнителей, а у самих соискателей растет интерес к подработке: за январь-август 2025 мы зафиксировали рост интереса исполнителей к подработке посменно более чем в два раза, на 128%», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».

По данным «Авито Недвижимости», в России в период с января по август 2025 г. интерес к аренде складской недвижимости снизился на 2%, а к покупке — вырос на 2,5% по сравнению с 2024 г. Доля складов в структуре спроса на рынке коммерческой недвижимости по стране за тот же период времени составила 13% в сегменте аренды и 6% в сегменте продажи.

Наибольший рост интереса к аренде складов в период с января по август 2025 г. наблюдался в Марий Эл (+90%), Кабардино-Балкарии (+73%), Мурманской области и Северной Осетии (+68% в каждом регионе), Хакасии (+61%).

В сегменте продажи спрос сильнее всего вырос в Ханты-Мансийском АО (+73%), Бурятии (+58%), Ярославской (+55%), Ленинградской (+51) и Челябинской (+33%) областях.

За восемь месяцев 2025 г. количество объявлений в сегментах аренды и продажи складов выросло на 47% в каждом. Сильнее всего объем предложения в сегменте аренды в период с января по август этого года вырос в Нижегородской (+144%), Рязанской (+131%), Пензенской (+130%), Тюменской (122%) и Ивановской (+103%) областях. В сегменте продажи сильнее всего выбор складов увеличился в Московской области (+97%), Москве (+89,5%), Ленинградской области (+76%), Челябинской области (+74%) и Татарстане (+71%).

Средняя стоимость аренды склада по стране в период с января по август 2025 г. составила 800 руб. за кв. м, а покупки — 96,3 тыс. руб. за кв. м.