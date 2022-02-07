«Авито недвижимость» переходит на следующий уровень цифровой трансформации

«Авито недвижимость» фокусируется на стратегическом масштабировании бизнеса и инвестициях в расширение спектра услуг на платформе. Приоритетом стратегии станет цифровизация и расширение сервисов и предложений для сегмента недвижимости. Изменения будут проводиться под руководством Анджея Олейника, нового управляющего директора «Авито недвижимости».

Анджей Олейник в 2021 г. присоединился к команде как член консультационного совета «Авито недвижимость». Анджей родился в Польше, свободно говорит на русском языке. Начал свою карьеру в сфере венчурного капитала и прямых инвестиций, работал в инвестиционных фондах в Польше, является консультантом, бизнес-ангелом и членом Советов директоров в нескольких стартапах. Был одним из основателей и топ-менеджером одного из самых успешных банковских проектов в Европе. Участвовал на разных управляющих ролях по построению компаний в сферах финансов, электронной коммерции, диджитал-маркетинга и цифровой недвижимости на рынках Восточной Европы и Азии. С 2013 г. является экспертом в сфере диджитализации мирового рынка недвижимости.

Анджей Олейник

В роли управляющего директора «Авито недвижимости» Анджей Олейник будет отвечать за стремительно развивающийся бизнес и его цифровую трансформацию: наполнение новыми сервисами и развитие технологичности платформы.

«Команда “Авито недвижимости” уже достигла многого: мы сделали поиск жилья простым, обеспечили самый широкий выбор и уверенность в том, что пользователи не пропустят лучший для своей семьи вариант. Несмотря на большие успехи, мы видим, как можем сделать поиск и процесс выбора еще удобнее. И это скоро станет заметно в продукте. Это лишь начало. Пришло время значительно расширить и количество, и качество предлагаемых услуг. Наша задача — предугадать и обеспечить любой запрос пользователя на его пути к транзакции наилучшим образом. Неважно, хочет он пройти этот путь самостоятельно или с помощью профессионалов рынка: риелторов, застройщиков, агентств, управляющих компаний. Мы верим, что наша ответственность — сопровождать пользователя во время самой важной сделки в его жизни и снабжать его всеми инструментами, чтобы она прошла быстро, выгодно и безопасно. Мы хотим раскрыть весь потенциал предложений в сегменте недвижимости и верим, что, увеличивая прозрачность и ликвидность рынка, увеличим количество происходящих на нем сделок. Так выиграют все: и собственники недвижимости, и покупатели, и профессиональные участники рынка, у которых вырастут объемы бизнеса», – сказал Анджей Олейник.

«Я рад и горд, что Анджей присоединился к команде “Авито” в роли управляющего директора “Авито недвижимости”. Его предшественник, Иван Дубровин, добился существенных успехов в рамках бизнес-модели классифайд, а сейчас мы подошли к очень важному этапу развития — в сторону сделки и входа в новые бизнес-модели, расширяя роль, которую мы играем в жизни клиентов. Это серьезный вызов, особенно в таком крупном и сложном бизнесе. Я уверен, что огромный предпринимательский опыт Анджея в цифровых проектах в области недвижимости на различных рынках мира от Восточной Европы до Ближнего Востока поможет “Авито” укрепить свое лидерство на рынке недвижимости России и запускать новые инновационные продукты для наших клиентов», – сказал Владимир Правдивый, генеральный директор «Авито».

«Я рад, что на следующем этапе руководителем "Авито недвижимости" станет именно Анджей, который принял вызов и из позиции советника, внешнего эксперта и друга вертикали органично перешел в операционную роль. Я покидаю “Авито недвижимость” с благодарностью, уверенным в команде и ее лидере и в ближайшее время возьму паузу для фокуса на собственных проектах, семье и реализации отложенных желаний, например, обучения или покупки игровой приставки», – сказал Иван Дубровин, управляющий кo-директор «Авито недвижимость».

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Для поддержки новых инициатив и стратегического развития топ-менеджмент «Авито» запланировал значительные инвестиции в усиление команды, в том числе в разработке и маркетинге. Только в 2023 г. планируется рост команды в «Авито недвижимости» на 35%. В целом компания наймет еще более 900 разработчиков, которые будут совершенствовать текущий продукт, запускать новые сервисы, улучшать пользовательский опыт, делать работу на платформе для всех участников сделки еще более безопасной.

Об «Авито»

78% пользователей «Авито» составляет мобильная аудитория. Каждый день пользователи добавляют порядка 700 тыс. новых объявлений. Каждую секунду на «Авито» совершается шесть сделок. Ежемесячно на «Авито» взаимодействуют более 50 млн человек, а число размещенных объявлений превышает 83 млн. Сегодня с помощью сервиса можно разместить объявления в категориях «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». «Авито» объединяет продавцов и покупателей как со стороны частных лиц, так и представителей малого и среднего бизнеса. Для удобного и безопасного заключения сделок в сервис интегрирована «Авито доставка», которая позволяет пользователям осуществлять сделки по всей России — от Калининграда до Владивостока.