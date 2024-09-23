Инициатива цифровых платформ и портала госуслуг по поддержке пострадавших жителей Курской области дала возможность получить помощь на сумму порядка 500 млн рублей

Инициатива помощи цифровых платформ и портала госуслуг, которую поддержало Правительство России, дала возможность пострадавшим жителям Курской области приобрести товары первой необходимости за счет бонусов, баллов и сертификатов на сумму порядка 500 млн руб.

В числе товаров первой необходимости - продукты питания, бытовая техника, посуда, инструменты для ремонта, одежда и домашний текстиль.

«На портале госуслуг люди, пострадавшие в Курской области, оформляют выплаты, подают заявления на восстановление документов, получают информацию о гуманитарной и медицинской помощи. Помимо этого, при помощи портала госуслуг каждый желающий может оказать поддержку пострадавшим», - сказал заместитель председателя Правительства – руководитель аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.

Более 400 млн руб., собранных в рамках акции помощи Ozon и портала госуслуг, потратили на товары первой необходимости пострадавшие жители Курской области. И люди продолжают покупать нужные вещи из начисленных в период акции средств.

Маркетплейс Ozon начислил по 3 тыс. руб. баллами на каждого члена семьи, включая детей, жителям Курской области, вынужденно покинувшим свое жилье. Кроме того, пользователи маркетплейса приобретали сертификаты помощи пострадавшим. Таких сертификатов приобретено 460 тыс. на сумму 230 млн руб. Более 10 тыс. продавцов предложили скидки на товары для пострадавших.

Перед началом учебного года «Яндекс Маркет» направил промокоды на 3 тыс. руб. на каждого ребенка от 6 до 18 лет, пострадавшего в Курской области. Всего было начислено 56,5 млн руб. В рамках данной акции более 5 тыс. человек приобрели товары на сумму порядка 20 млн руб.

Маркетплейс «Мегамаркет» начислил пострадавшим приграничных районов Курской области, обратившимся за помощью на портале госуслуг, по 3 тыс. бонусов, где один бонус равен 1 руб. Деньги можно потратить на свое усмотрение, в том числе на товары по сниженным ценам. Суммарно обратившимся начислено 98,5 млн руб. Из них пострадавшими уже потрачено порядка 45 млн руб.

Также на сайте «Мегамаркета» была реализована возможность покупки электронных сертификатов помощи. На текущий момент, пользователями маркетплейса приобретено более 1000 сертификатов на сумму свыше 600 тыс. руб.

Объединенная компания Wildberries & Russ, в рамках инициативы помощи пострадавшим жителям Курской области, направляет в регион товары первой необходимости: детскую одежду, куртки, спортивные костюмы, канцелярские принадлежности и развивающие игры для детей.

Компания поставила в Курскую область более 20 тыс. единиц гуманитарной помощи. Общий объем помощи составил более 100 млн руб. Также площадка планирует запуск витрины для покупки предметов первой необходимости всеми желающими. Заказанные товары будут централизованно доставляться в регион.

Цифровая платформа «Авито Работа» запустила фильтр «Работа с проживанием», по которому доступны 1,5 млн вакансий в разных регионах. Работодатели в них предлагают соискателям вместе с рабочим местом бесплатное жилье или компенсацию его стоимости при переезде из приграничных регионов. Часть вакансий уже закрыты. Среди них предложения о работе для слесарей, токарей, работников логистической и складской сфер и др.

Платформа по поиску работы и сотрудников также предоставляет адресную помощь работодателям Курской области. В списке более 100 организаций, которые ведут поиск сотрудников по наиболее востребованным социальным профессиям.

«Авито Недвижимость» запустила меры поддержки, связанные с содействием в поиске временного бесплатного жилья для жителей Курской области, вынужденных покинуть свои дома. На платформе были размещены порядка 700 объявлений от пользователей, готовых бесплатно предложить временное жилье. Около 100 семей уже смогли воспользоваться этой мерой поддержки.