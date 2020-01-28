Mail.ru Group запустила на «Юле» рекламные кредитные кнопки

Mail.ru Group в рамках развития экосистемы маркетинговых инструментов запустила новый рекламный формат на платформе myTarget – кредитные кнопки в сервисе бесплатных объявлений Юла. Формат разработан специально для финансовых компаний и позволит продвигать предложения по кредитам в контексте тех товаров, покупку которых пользователи уже рассматривают на площадке.

Кредитные кнопки – нативный формат, который выделяется на фоне других баннеров и органично смотрится на странице продаваемого товара. Рекламодатели могут запускать отдельные кампании для продвижения в любых категориях и подкатегориях товаров на Юле.

Настраивая рекламу в кабинете myTarget, необходимо выбрать актуальные разделы на Юле и установить ценовой диапазон товаров, на страницах которых будут отображаться объявления. Например, можно показывать рекламу кредитов только тем пользователям, которые смотрят на Юле мобильные телефоны, планшеты или телевизоры дороже 20 000 рублей.

При продвижении кредитов на автомобили и недвижимость рекламодатели могут запускать отдельные кампании, которые позволят показывать рекламу только в этих разделах сервиса. Если выбрать параметр «Все категории» в кампаниях с кредитными кнопками, по умолчанию этот формат рекламы не будет отображаться в «Автомобилях» и «Недвижимости». Это позволит рекламодателям оптимизировать бюджеты на продвижение и повысить охват целевой аудитории.

«Продуктовый поиск активно переходит в социальные сети, маркетплейсы и классифайды. Пользователи все чаще ищут информацию о товарах и услугах на тех площадках, где они сразу могут совершить покупку. Для рекламодателей это наиболее актуальная аудитория со сформированным спросом, – сказал Яков Пейсахзон, директор по продажам myTarget. – Новый рекламный формат позволит финансовым компаниям показывать свои предложения там, где пользователи больше всего в них заинтересованы. Это поможет повысить ключевые performance-показатели таргетированной рекламы и увеличить рентабельность инвестиций в digital-продвижение».

Одним из первых новый рекламный формат протестировал сервис «Выберу.ру» (проект компании DD Planet). С помощью брендированных кредитных кнопок команда мотивировала аудиторию переходить на сайт площадки, где рассказывала о доступных предложениях банков по ипотеке. Менее чем за две недели работы кампании новый формат продемонстрировал эффективность: конверсия в переход пользователей на сайт сервиса была на 40% выше, чем в других каналах продвижения, а конверсия в заявки на сайте банков и одобренные кредиты — почти на 30% выше.

Продвигая кредиты на авто, рекламодатели смогут дополнительно подключить передачу параметров просмотренных пользователем предложений на лендинг с подробной информацией о кредите. Благодаря этой функции заявка будет автоматически заполняться открытыми данными об автомобиле со страницы на Юле, что позволит сократить время заполнения полей пользователем и даст возможность увеличить показатели конверсии для компаний.

Новый формат доступен для показа как на мобильных устройствах, так и на десктопе. Для повышения точности таргетирования рекламодатели могут дополнительно подключить доступные в myTarget настройки: от социально-демографических характеристик до таргетинга по интересам, контекстного таргетинга и ремаркетинга.