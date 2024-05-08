Разделы

Бизнес Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

«Авито» представил обновленный кабинет для рекламных агентств

Рекламным агентствам, продвигающим своих клиентов на «Авито», теперь доступен новый кабинет OSP (one stop place) с расширенным функционалом. Новый агентский кабинет позволяет полноценно взаимодействовать с контентом клиента. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

«Количество рекламных агентств, работающих с «Авито», стремительно растет и сейчас превышает 50. Среди них – Elama, Click.ru, MGCom, ProContext, i-Media и др. Мы продолжаем совершенствовать свои инструменты для продвижения, а также возможности агентского кабинета, чтобы облегчить работу агентств с большим количеством клиентов. Так мы формируем благоприятную для агентств среду, которая помогает автоматизировать процессы и масштабировать рекламные размещения клиентов на «Авито», – сказал Яков Пейсахзон, директор по рекламе «Авито».

Ранее агентский кабинет существовал в формате read only, где агентства могли запускать продвижение. С помощью нового инструмента рекламные агентства напрямую управляют объявлениями, автозагрузками и прочими инструментами, доступными для продвижения на «Авито».

14_5.jpg

Авито
Новый агентский кабинет «Авито»

Ключевые функции нового кабинета:

Данные по клиентам. Появилась возможность отслеживать пополнения, расходы и статистику по каждой кампании. Можно проверять и привязывать селлеров к своему кабинету.

Работа с объявлениями. Теперь агентства могут не только просматривать клиентские объявления, но и взаимодействовать с ними – включая использование автозагрузки.

Аналитика спроса. В новом кабинете инструмент доступен без покупки тарифа.

Где тонко, не рвется: как BI-продукты помогают увидеть узкие места и принять верное решение
Импортонезависимость

Доступ к кабинету OSP на первом этапе получают агентства, присоединившиеся к партнерской программе впервые. В скором времени воспользоваться им смогут и действующие партнеры «Авито».

«Авито» развивает инструменты цифровой рекламы и продвижения на платформе для брендов, маркетинговых агентств и бизнеса. По итогам 2023 г. число рекламодателей на «Авито» выросло на 42%, среди них — ведущие российские игроки на рынках недвижимости, финансов, страхования, FMCG и авто-сегментов и др. Платформа предлагает рекламодателям выбор форматов в медийной рекламе и инструмент Brandspace, настройки таргетинга и аналитики эффективности размещений.

***

«Авито» — онлайн-платформа для коммерции, ИТ-компания. С помощью «Авито» можно разместить объявления в категориях: «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». В сервис интегрирована «Авито» Доставка с десятками тысяч доступных пунктов выдачи, которая позволяет пользователям осуществлять сделки практически по всей России — от Калининграда до Владивостока. Количество активных объявлений на «Авито» сегодня — более 200 млн, ежемесячная аудитория — более 60 млн пользователей. Каждую секунду на «Авито» совершается более 10 сделок, ежедневно пользователи добавляют более 2 млн новых объявлений. В «Авито» работает более 8000 сотрудников.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

В российских сервисных центрах закончились оригинальные комплектующие для iPhone и Macbook от Apple

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Сразу после TikTok в США под запрет попадет DJI, пионер и лидер мирового рынка БПЛА

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

Скандинавские страны осталась без алкоголя из-за северокорейских хакеров

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Как заряжать гаджеты в 2024 году

Обзор фитнес-браслета Huawei Band 9: легкий и умный

Обзор HUAWEI nova 12 SE: доступный камерофон

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: сколько воды содержится в земной коре

Найдена самая тяжелая пара черных дыр во Вселенной — они так велики, что не могут столкнуться и соединиться

Стеклянные сферы, выпавшие в виде осадков в Хиросиме, схожи по составу с ранней Солнечной системой, а не с Землей
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024