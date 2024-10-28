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В мобильном приложении «Авито» появилась видеореклама

Бренды могут показывать рекламные ролики в мобильном приложении «Авито»: в результатах поиска и в карточках товаров. Это позволяет бизнесу подробнее рассказывать о его предложении в видеоформате и побуждать аудиторию к покупке. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Раньше ролики транслировались только в десктопной и мобильной веб-версиях «Авито». Новое место для показа видеорекламы — мобильное приложение — поможет бизнесу увеличивать узнаваемость и расширять базу потенциальных клиентов.

Рекламные ролики показываются заинтересованным в покупке пользователям: для этого алгоритмы «Авито» анализируют действия аудитории на платформе, ее интересы и другие характеристики. Например, люди, которые искали транспортное средство, вероятнее увидят рекламу нового автомобильного бренда.

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Авито
В мобильном приложении «Авито» появилась видеореклама

Видео длительностью до десяти секунд показывается в мобильном приложении «Авито» в горизонтальных форматах 4:3, 16:9 или 21:9 — в зависимости от задач бизнеса. Креатив состоит из видео, логотипа бренда, заголовка, рекламного сообщения и кнопки с призывом к действию. При продвижении используется модель оплаты за тысячу показов видеорекламы.

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«Видеореклама — один из самых эффективных инструментов для общения бизнеса с его аудиторией. Ролики показывают ключевые преимущества продуктов компаний, товаров или услуг в интерактивном формате и вовлекают пользователей в коммуникацию с бизнесом с первых секунд просмотра. Это, в свою очередь, влияет на рост знания бренда и доверие к нему, что помогает сформировать базу для последующих продаж», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы».

На данном этапе запустить видеоролик в мобильном приложении классифайда можно через менеджера компании или заявку на сайте «Авито Рекламы».

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