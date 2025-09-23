Getblogger: бесплатный контент заменяет репетитора для каждого второго родителя

Платформа автоматизированной закупки рекламы у блогеров Getblogger (входит в МТС AdTech) провела опрос среди 2500 родителей школьников в сентябре и выяснила, что блогеры и медийные личности стали частью образовательного процесса. 55% родителей отметили, что их дети используют контент блогеров для подготовки к экзаменам и урокам. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Более того, 67% родителей доверяют образовательному контенту от блогеров, а каждый второй считает, что бесплатные материалы способны заменить услуги платных репетиторов.

Родители также рассказали, какие направления образовательного контента их дети смотрят чаще всего. Наибольший интерес вызывают лайфхаки для учебы, их выбирают 43% школьников. Второе место занимает изучение языков — 27%. По 23% набрали такие темы, как подготовка к ЕГЭ/ОГЭ и ИТ с программированием. Еще 22% отмечают интерес к креативным навыкам — дизайну, монтажу и копирайтингу. Естественные науки привлекают 15% школьников, гуманитарные — 13%, а точные — 12%.

«Стоимость дополнительных занятий с репетиторами растет из года в год, и для многих семей это становится ощутимой нагрузкой. Мы видим, что контент блогеров становится реальным дополнением классическим образовательным форматам. Полученные данные подтверждают, что блогеры уже заняли значимую роль в образовательной среде, а рынок образовательного контента в России по нашим оценкам ежегодно растет примерно на 25–30% и продолжает активно расширяться. Для брендов это открывает новые возможности: контент, применимый к жизни обучающихся, мотивирующий, объясняющий тонкости сдачи экзаменов, выбора будущей профессии, нюансы поступления в ВУЗы, становится не только полезным для школьников, но и эффективной площадкой для нативных интеграций и продвижения продуктов и сервисов», — отметила генеральный директор Getblogger Марина Кондрашова.

Getblogger опросил 2500 родители детей школьного возраста, которые учатся в младшей, средней и старшей школе. В опросе приняли участие россияне, проживающие на территории России. Опрос был проведен в сентябре 2025 г.