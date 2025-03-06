«Ред Софт» анонсирует выпуск «Ред ОС М» 4

Российский разработчик «Ред Софт» сообщает о выпуске новой обновленной версии своей мобильной операционной системы - «Ред ОС М» 4. ОС получила обновление. Изменения коснулись всех аспектов продукта — удобства приложений, дизайна, безопасности, быстродействия. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Обновление повысило изоляцию системных компонентов при сохранении обмена данными между настольным и мобильным режимами. Возросла устойчивость к атакам, но удобство пользования сохранилось, увеличилась скорость обмена данными между общими папками.

Переход из мобильного режима в настольный — Red OS Mode, является одним из главных преимуществ «Ред ОС М», ключевым элементом системы, позволяющим использовать смартфон или планшет в качестве ноутбука или стационарного компьютера для работы с документами, визуальными редакторами, даже средами программирования в поездке, полевых условиях, отрыве от основного АРМ пользователя. Обновление позволило повысить безопасность и комфорт работы системы в обоих режимах при сохранении оптимального быстродействия.

Развитие мобильной ОС ведется в соответствии с требованиями безопасности. Обновления поступают пользователям только с надежных серверов. Для задач шифрования используется криптография российской разработки, подтверждена совместимость «Ред ОС М» и мобильных версий «КриптоПро» CSP, «Контингент АП», VIPNet. «Ред ОС М» не содержит сервисов Google. Система навигации полностью оптимизирована под ГЛОНАСС. Все системные службы, такие как синхронизация времени и DNS, используют для работы российские серверы.

Разработчики обновили встроенные корневые сертификаты, цифровые подписи системных компонентов, список серверов времени, список DNS серверов, что позволило расширить функционал навигации, синхронизации, увеличить надежность ОС. Также были доработаны средства безопасности системы.

Большая работа была проведена с приложениями, для улучшения пользовательского опыта, нативные приложения были заменены на приложения, разработанные специалистами «Ред Софт».

Обновили: магазин RuStore, предоставляющий пользователям доступ к широкой линейке приложений, полностью совместимых с «Ред ОС М», без необходимости использовать сервисы Google; приложение OTA (служба обновления через интернет); приложение камеры; приложение файлового менеджера.

Разработали и внедрили: новую «Галерею»; приложение для использования почты; заменили Launcher (домашний экран) на приложение собственной разработки.

Все приложения «Ред ОС М» прошли доработку функционала, были исправлены ошибки и увеличено быстродействие, оптимизирована совместимость. Кроме того, разработчики внедрили новый UX/UI, обновили дизайн интерфейса и создали свои оригинальные ромбовидные иконки в стиле скевоморфизм. «Ред ОС М» 4 получила самостоятельный аутентичный стиль, акцентированный на образах российской культуры (командирские часы для иконки часов, классический фотоаппарат для приложения камеры и т.д.).

Также была проведена работа по внутреннему обновлению ОС.

«Ред ОС М» входит в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России, что подтверждает ее соответствие требованиям регулятора и возможность использования государственными органами и компаниями с государственным участием. В данный момент проводятся мероприятия по сертификации «Ред ОС М» в системе ФСТЭК России.

«Ред ОС М» обеспечивает поддержку Android-приложений и позволяет осуществлять переход на российское ПО с полным сохранением функциональности и производительности мобильных рабочих мест. Пользователь получает возможность продолжить использовать привычное ПО, обеспечивая высокие требования к безопасности и независимость от внешних сервисов. «Ред ОС М» не требует подключения к зарубежным облакам и не использует Google Mobile Services.

«Ред ОС М» поставляется «из коробки» вместе с поддерживаемыми устройствами — смартфонами, планшетами и даже КПК с функцией мобильной связи от отечественных производителей. Устройства данных производителей входят в реестр Минпромторга России, что дает возможность использовать «Ред ОС М» в закрытых контурах компаний и госорганов. Перечень совместимой техники регулярно пополняется.