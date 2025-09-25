Более трети рекламодателей нарастили бюджеты на видеоформаты в VK в первом полугодии

MAU сервиса «VK Видео» в июле 2025 г. составил 76,4 млн пользователей, при этом за первое полугодие 2025 г. совокупное время просмотра «VK Видео» выросло в 4,4 раза год к году. Вслед за ростом аудиторных показателей увеличиваются и инвестиции бизнеса — в первом полугодии 42% рекламодателей нарастили бюджеты на видеоформаты.

Увеличился объем показов видеорекламы, он вырос примерно на 54% за первые шесть месяцев 2025. Доходы от видеорекламы на платформах VK при этом выросли на 71% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. При этом растут объемы как Instream-рекламы, так и нативных интеграций.

Чаще всего видеоформаты используют рекламодатели в категориях: электронная коммерция, еда и напитки, видеоигры. При этом по темпам роста инвестиций в этот формат выделяются категории недвижимость — рост на 93%, образование и работа — 82%, товары для дома — 73%.

Автогенерация контента в формате видео не уступает вручную созданным роликам. В нишах «Еда и напитки», «Образование» и «Недвижимость» 45% показов — видео, созданные с помощью VK Рекламы.

Лучший коэффициент кликабельности (CTR) показывает формат коротких видео до 10 секунд. Средний CTR растет на 10–15% с каждым повтором показа такого рекламного ролика. Самый высокий показатель досмотра (VTR) у видеорекламы FMCG-товаров и товаров для здоровья.