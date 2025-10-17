Getblogger: половина россиян ждет от блогеров промокоды к распродажам

Российская аудитория все чаще ждет от брендов не просто скидок, а вовлекающих форматов взаимодействия. Исследование Getblogger (входит в «МТС AdTech») показало, что во время распродаж больше всего пользователей интересуют игровые механики с возможностью выиграть скидки (28%), персональные видео-предложения от брендов (24%), VR-туры по магазинам и товарам, а также интерактивные чат-боты (по 14%). Об этом CNews сообщили представители МТС.

Такие форматы вызывают больший отклик, чем традиционная реклама, и помогают брендам выделиться в пиковые периоды распродаж.

При этом доверие к блогерам остается одним из ключевых факторов эффективности рекламы. Каждый второй россиянин (55%) признался, что ждет промокоды от блогеров во время распродаж, а 45% обращают внимание на такие предложения, если инфлюенсер вызывает доверие. Регулярно используют промокоды от блогеров в период скидок 10% пользователей.

Нативные обзоры с личным опытом остаются самым доверенным форматом (43% респондентов), за ними следуют короткие советы с промокодом (31%) и подборки товаров (23%). А вот рекламным челленджам доверяют лишь 3% опрошенных.

Данные опроса показывают, что пользователи скептически относятся к приемам с искусственным дефицитом — фразам вроде «Осталось 10 товаров!» или «Только сегодня!». Почти половина россиян (44%) считает их давлением, еще 27% не обращают внимания, 20% признают, что такие приемы раздражают, но иногда работают, и лишь 9% называют их честным маркетинговым инструментом.

«Периоды распродаж — это испытание внимания потребителя. Чтобы не потеряться в потоке рекламы, брендам важно использовать форматы, которые вовлекают и удерживают интерес аудитории, близкой по ценностям. Мы убеждены, что рекомендации блогеров воспринимаются не как реклама, а как часть полезного контента — именно поэтому они вызывают высокий уровень доверия и вовлечения. В Getblogger мы особенно ценим креаторов. Массовое участие таких блогеров делает кампании живыми, органичными и усиливает естественное присутствие бренда в инфополе. Для рекламодателей это сигнал: аудитория готова к новым форматам, но по-прежнему главное — доверие и естественность коммуникации», — сказала генеральный директор Getblogger Марина Кондрашова.

Getblogger опросил две тыс. россиян старше 18 лет. В опросе приняли участие россияне, проживающие на территории России. Опрос был проведен в сентябре 2025 г.