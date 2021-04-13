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Apple создает сразу два устройства нового типа. Одно будет уникальным, а второе она подсмотрела у Xiaomi и Сбербанка

Техника
, Текст: Эльяс Касми

Apple может выпустить новое поколение приставки Apple TV со встроенной акустикой HomePod, интегрированной веб-камерой для видеозвонков и функцией поиска пульта управления. Вместе с ней она может анонсировать смарт-дисплей – настольное устройство с экраном в стиле iPad, совмещенное с умной колонкой. Разработка обеих новинок пока находится на ранней стадии.

Apple TV поумнеет

Компания Apple работает над созданием совершенно нового продукта, до этого не представленного в ее линейке. Как пишет Bloomberg, это будет в некотором роде эволюция умной колонки HomePod, от которой Apple отказалась в марте 2021 г. по причине низкого спроса на нее.

По информации издания, новинка Apple станет «самым амбициозным» продуктом для умного дома. Компания собирается объединить в одном устройстве функции ТВ-приставки Apple TV (она не обновлялась с 2017 г.) и смарт-колонку HomePod, а также добавить в него веб-камеру для видеоконференций и научить его интегрироваться в систему умного дома.

Сама Apple пока не подтверждает информацию о ведущейся разработке такого устройства. Тем не менее, косвенное доказательство попыток скрестить как минимум ТВ-приставку и камеру имеется – в коде бета-версии tvOS 14.5 (прошивка для Apple TV) есть упоминание поддержки FaceTime, фирменного сервиса видеозвонков Apple. О наличии экрана в этом устройстве информации нет, так что для видеообщения, вероятно, будет использоваться непосредственно дисплей телевизора.

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Apple TV пятого поколения в 2021 году отметит четырехлетие

Bloomberg также пишет, что в планы Apple входил выпуск второго поколения HomePod, от которого пришлось отказаться на фоне низких продаж оригинальной колонки. К слову, купить ее можно было далеко не во всех странах мира – до России, к примеру, она за три года своего существования (релиз состоялся в 2018 г.) так и не добралась, если не считать «серый» импорт.

Возможности новинки Apple

Как пишет Bloomberg, будущий гибрид Apple получит все основные функции ее ТВ-приставки, включая поддержку стриминговых сервисов. За воспроизведение аудио и, возможно, поддержку сопряжения с другими смарт-колонками для объемного звучания, будет отвечать умная начинка HomePod, она же обеспечит будущему устройству поддержку голосового помощника Siri. Кто именно будет заниматься развитием Siri, пока неизвестно – в середине апреля 2021 г. Microsoft купила компанию Nuance, а именно ее алгоритмы лежат в основе данного ассистента.

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Колонка Apple HomePod первого (и пока последнего) поколения

По данным портала MyDrivers, в дополнение к самой ТВ-приставке Apple выпустит и обновленный пульт ДУ. В марте 2021 г. в Сети появилась информация, что он может получить новый дизайн, а теперь выясняется, что Apple собирается решить главную проблему всех пультов управления на свете, в особенности тех, что поставляются с телевизорами и ТВ-приставками.

Apple может встроить в него функцию, которая позволит обнаружить его при потере. Как именно она реализует ее, остается неизвестным, но долгие поиски пульта по всей квартире, знакомые многим, в скором будущем могут остаться в прошлом.

Сроков релиза у новой гибридной ТВ-приставки Apple пока нет. По предварительным данным, она появится в IV квартале 2021 г.

Смарт-дисплей Apple

Новинок у Apple в обозримом будущем может оказаться две – в дополнение к продвинутой приставке Apple TV она может выпустить еще и смарт-дисплей. Подобные гаджеты есть в ассортименте многих компаний – например, их выпускают Lenovo и Xiaomi, а в США такое предлагают Google и Amazon. Россия тоже не отстает – такой гаджет с сентября 2020 г. входит в экосистему Сбербанка и носит название SberPortal. CNews писал, что это 10-дюймовый тачскрин, объединенный в одном корпусе с акустикой Harman Kardon, шестью микрофонами и веб-камерой. Устройство располагает системой распознавания жестов и встроенным голосовым ассистентом.

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SberPortal Сбербанка

Bloomberg пишет, что Apple работает над похожим девайсом, который будет сочетать в себе функции планшета iPad и колонки HomePod. Его разработка пока находится на ранней стадии, и еще есть риск, что в итоге Apple решит отказаться от его выпуска. Сама Apple от комментариев по поводу своих будущих новинок, по традиции, отказывается.

Apple нуждается в новинках

На момент публикации материала у Apple, после отказа от классической HomePod, осталась еще колонка HomePod mini – она показала ее в октябре 2020 г. вместе со смартфонами iPhone 12, и этот динамик, обладая меньшими в сравнении с HomePod габаритами, обладает всеми ее возможностями.

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HomePod mini - новая надежда Apple на успех в сегменте умных колонок

В то же время свою ТВ-приставку Apple не обновляла очень давно – самое актуальное на апрель 2021 ее поколение (пятое по счету) дебютировало почти четыре года назад, в конце сентября 2017 г. Для Apple это пока в пределах нормы – например, второе поколение Apple TV появилось спустя 3,5 года после первого. С другой стороны, третье вышло через полтора года после второго и получило ревизию спустя еще год, а до релиза четвертой версии на тот момент оставалось 2,5 года.

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Интеграция

За более чем 14 лет существования Apple TV эта приставка пока не смогла захватить рынок такого рода устройств. На глобальном рынке в I квартале 2020 г. она занимала лишь 2%, уступая Xiaomi (3%) и целому ряду других компаний, включая Samsung (14% - статистика Strategy Analytics).

В сегменте смарт-колонок ситуация схожая. HomePod помогла Apple удержать лишь 4,6% глобального рынка в IV квартале 2020 г., и это еще с учетом продаж HomePod Mini, которая к тому моменту была доступна в ряде стран.



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