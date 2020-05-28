Приложение YouTube Детям теперь доступно на Apple TV

Google объявила о том, что приложение «YouTube Детям» теперь доступно на устройствах с Apple TV. Оно помогает юным зрителям находить и смотреть увлекательные ролики, а взрослым — следить за тем, какой контент смотрят их дети.

В библиотеке «YouTube Детям» можно найти детские видео на любой вкус — сериалы, песни, учебные видео и многое другое. Все они отобраны с помощью алгоритмов или вручную и подходят для семейного просмотра. Приложении позволяет родителям устанавливать настройки контента в соответствии с возрастом ребенка, ограничивать время, в течение которого он может смотреть видео, а также скрывать отдельные ролики.

После скачивания приложение можно запустить фразой «Привет, Siri! Открой YouTube Детям». При входе в аккаунт родительский контроль и другие настройки будут применены к приложению на Apple TV. Изменить настройки можно в приложении на планшете или телефоне.

Приложение доступно на устройствах с Apple TV Gen 4 и Gen 5.