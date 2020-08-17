Astra Linux и «Байкал Электроникс» заключили соглашение о сотрудничестве

Группа компаний Astra Linux, разработчик отечественных операционных систем и платформ виртуализации, и акционерное общество «Байкал Электроникс», разработчик российских процессоров семейства Baikal, объявляют о заключении соглашения о сотрудничестве, направленного на развитие кооперации при создании программных и аппаратных решений, а также гибридных технологических стеков.

В рамках подписанного меморандума ГК Astra Linux начала выпускать специальные версии операционных систем, адаптированные под все новые процессоры и чипы производства Baikal Electronics. Разработка совместимых релизов ОС теперь будет происходить максимально оперативно, так как образцы новинок будут предоставляться специалистам Astra Linux до стадии финального релиза. В итоге потребители будут сразу получать готовые и проверенные программно-аппаратные комплексы, и им не понадобится тратить свои ресурсы на поиск и тестирование совместимых вариантов.

Кроме того, приобрести данные версии операционных систем в комплекте с устройствами, созданными на базе решений Baikal Electronics, можно будет на более выгодных условиях, чем те, что предлагаются при покупке лицензий ОС для зарубежных процессоров.

На сегодня для заказа уже доступен релиз защищенной операционной системы Astra Linux Special Edition, предназначенный для применения с процессором Baikal-M, последней разработкой компании «Байкал Электроникс». Чип Baikal-M представляет собой выпускаемую по техпроцессу 28 нм «систему на кристалле», в основе которой лежат восемь 64-битных ядер ARM Cortex-A57 (ARMv8-A; четыре кластера по два ядра) с частотой до 1,5 ГГц и восьмиядерный графический процессор Mali-T628 с частотой до 700 МГц. Экспертами обоих производителей проведен комплекс испытаний, результаты которых в полной мере подтвердили корректную работу совместного решения. Разработка и отладка релиза осуществлялась на платах компании «Эдельвейс», построенных на процессорах Baikal-M.