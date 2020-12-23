Спецпроекты

Trueсonf и Baikal Electronics представили российскую видеосвязь для процессоров Baikal

Интеграция Бизнес-приложения Системное ПО Электроника

Trueсonf и Baikal Electronics объявили о стратегическом партнерстве, в ходе которого адаптировали программное обеспечение Trueсonf для работы с набором команд процессора Baikal-M, созданного на базе архитектуры ARM. Совместимость данных решений позволит строить корпоративные сети коммуникаций для правительственных и частных организаций с высокими требованиями к прозрачности внедрения и защищенности связи.

Технология ARM становится новым мировым трендом: такие процессоры сочетают в себе высокопроизводительные RISC-конструкции, снижают производственные затраты и энергопотребление, что уже сделало их отличным решением для портативных устройств, в том числе ноутбуков.

Чтобы обеспечить отечественные компании и организации высококачественной видеоконференцсвязью, работающей в нативном режиме с российскими ARM-платформами и ОС, компании Trueсonf и Baikal Electronics заключили стратегическое партнерство.

Для достижения поставленной задачи Trueсonf и Baikal Electronics в 2018 г. сформировали совместную проектную команду, главная цель которой заключалась в оптимизации ВКС-решений Trueсonf для ARM-совместимых платформ. Коллегиальные исследования компаний завершились тестированием, в ходе которого была подтверждена корректная работа ВКС-решений Trueсonf Room и Trueсonf для Linux на платформах с процессорами Baikal-M.

Baikal-M — отечественная система на кристалле с восемью ядрами ARM Cortex-A57, восьмиядерным GPU Mali-T628 и большим набором высокоскоростных интерфейсов. Это современный высокопроизводительный процессор, предназначенный для широкого диапазона целевых устройств потребительского и B2B сегментов.

Trueсonf Room — программное решение Trueсonf для организации и управления видеоконференциями в конференц-залах и переговорных помещениях, которое поддерживает ультравысокое разрешение 4K UltraHD и предоставляет большие интеграционные возможности благодаря наличию команд API для внешнего управления.

Trueсonf для Linux — клиентское приложение Trueсonf для видеосвязи и удаленной совместной работы, которое работает с ОС Debian, Ubuntu, CentOS, Mint и отечественными ОС Astra Linux, «Альт», «Ред ОС» и «Лотос».

Решения Trueсonf, совместимые с ARM, позволят эффективно применять технологии ВКС в системах умных городов и встраиваемых решениях, которые служат для удаленного оказания государственных или финансовых услуг — видеокиосках, контакт-центрах и банкоматах, а также для удаленного обслуживания посетителей магазинов, аэропортов и стадионов.

Такой подход призван наладить безопасное живое общение между гражданами и представителями государства или крупными организациями, при этом сократив расходы на построение и обслуживание ИТ-инфраструктуры. Кроме того, это позволит избежать рисков, связанных с использованием зарубежных аппаратных и программных решений.

Ранее были выпущены специальные версии ПО Trueсonf для платформы Raspberry Pi, обеспечившие проведение полноценных видеозвонков и групповых конференций на компьютере размером с кредитную карту.

«На сегодняшний день можно однозначно сказать: ARM станет основой десктопных систем, рабочих станций и ноутбуков, как уже произошло с мобильными устройствами и интернетом вещей, — сказал Дмитрий Одинцов, директор по развитию Trueсonf. — Совместные усилия Trueсonf и Baikal Electronics позволят предоставить заказчикам доступ к качественной российской видеосвязи, адаптированной для самых разнообразных сценариев применения, и при этом отказаться от внедрения иностранных продуктов».

«Одна из главных задач отечественных разработчиков вычислительной техники – обеспечить потребителей комплексными программно-аппаратными решениями, построенными на принципах технологической независимости, — сказал Андрей Евдокимов, генеральный директор «Байкал электроникс». — Мы рады, что к производителям операционных систем теперь присоединились российские разработчики видеоконференцсвязи, и надеемся, что российская кооперация на отечественном ИТ-рынке будет с каждым днем расти все активнее».



Другие материалы рубрики

Власти раздали 20 млрд руб. на новые российские процессоры. Кто получит деньги

На «Эльбрусах» начали работать ресурсоемкие популярные игры. Видео

Министерства, курирующие госпрограммы, заставят закупать российскую радиоэлектронику

Недорогие массовые системы спасли мировой серверный рынок от краха

Продан один из крупнейших в мире производителей кремниевых пластин

Власти раздадут 300 миллионов российским производителям радиоэлектроники

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки 2020 года

Лучшие гаджеты и сервисы 2020 года: выбор ZOOM

Техноблог

Как камера смартфона разделяет фоны при съемке портретов?

Обзор ноутбука HP ProBook x360 435 G7: деловой трансформер

Показать еще

Наука

Ученые расстроены: ИИ подталкивает людей к неоправданному риску

Чудеса адаптации: роботы приспосабливаются, меняя форму и даже походку

Кремний не вечен: новый сплав обещает прорыв

Плохая новость для астронавтов: космические путешествия опасны для людей на клеточном уровне
Показать еще
«АБИ Молл» централизовал управление данными с помощью инновационных ИТ-решений «АБИ Молл» централизовал управление данными с помощью инновационных ИТ-решений Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию