Российские власти попросили Lenovo, HP и Acer выпустить ноутбуки на наших процессорах

Минцифры ведет переговоры с Acer, HP и Lenovo о выпуске ноутбуков на российских CPU. С высокой долей вероятности в них будет установлен 28-нанометровый «Байкал-М». Первые устройства могут увидеть свет до конца 2022 г. Также Минцифры хочет локализовать в России производство иностранных мобильных ПК и просит компании устанавливать на некоторые модели российские операционные системы.

Иностранные лэптопы на российских «Байкалах»

Компания Lenovo, крупнейший производитель ПК в мире, в скором будущем может выпустить партию ноутбуков на отечественных процессорах. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на протокол заседания российского Минцифры с иностранными производителями электроники от 15 декабря 2021 г.

Согласно информации из протокола, предложение выпустить первую партию таких лэптопов прозвучало в разговоре сотрудников ведомства с руководством компании «Леново глобал технолоджи раша», российским представительством Lenovo.

Пока нет точных данных, какие именно процессоры будут использоваться в таких ноутбуках. Как сообщил «Коммерсанту» неназванный источник, приближенный к инициативе, вероятно, их укомплектуют «Байкалами» компании «Байкал электроникс».

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В протоколе указано, что представители Lenovo не стали отвечать отказом. Напротив, они показали свою готовность к диалогу, нацеленному «на повышение темпов локализации производства компании, в том числе за счет использования российских процессоров».

Охота за лидерами рынка

По информации издания, Lenovo – далеко не единственная компания, с которой проводились подобные совещания. Представители Минцифры обсуждали возможность выпуска мобильных ПК на российских процессорах еще и с американской HP, а также с тайваньской Acer.

Все три компании широко известны не только в России, но и во всем мире. Как сообщал CNews, каждая из них входит в топ-5 крупнейших вендоров ПК по итогам IV квартала 2021 г.

В этой связи пока неясно, почему аналогичный диалог не велся с тайваньской Asus, тоже входящей в число лидеров мирового рынка. В нем также числится компания Apple, но вероятность того, что она откажется от новых процессоров собственной разработки в пользу российских пока невелика.

Когда ждать

По информации источников «Коммерсанта», в настоящее время компании делят между собой партию из 50 тыс. российских процессоров. До конца 2022 г. около 10 тыс. из них должны отойти американской HP, остальные 40 тыс. в пока неизвестных пропорциях поделят между собой Acer и Lenovo.

Вероятнее всего, лэптопы будут создаваться в первую очередь для силовых структур и организаций из госсектора.

Ноутбуки должны выпускаться в России

По информации издания, основной повесткой переговоров с HP и Acer стал вопрос «локализации продукции потребительского рынка вычислительной техники на территории России». Другими словами, власти хотят, чтобы на территории России было развернуто производство ноутбуков крупнейших брендов.

«Промышленное производство запланировано на 2023 г. Зарубежное оборудование должно быть полностью совместимо с отечественной микроэлектроникой», – сообщили «Коммерсанту» представители Минцифры.

В министерстве отметили, что иностранные вендоры используют в своих ноутбуках, в том числе, процессоры с архитектурой ARM, которые разрабатываются и в России. Однако следует отметить, что большая часть ноутбуков, продающихся в России и в мире, строятся на процессорах AMD и Intel. Их чипы построены на архитектуре х86.

Производители не возражают

Представители компании «Байкал электроникс» сообщили изданию, что вполне допускают участие в подобного рода эксперименте. Гендиректор российского представительства Acer Дмитрий Кравченко подтвердил, что компания «изучает возможности локализации производства продукции в стране».

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В то же время Lenovo никак не комментирует ни переговоры с Минцифры, ни вероятность перехода на российские CPU. Представители HP тоже отказались от комментариев.

Характеристики процессоров

На момент публикации материала не было известно, на кого будут нацелены «экспериментальные» ноутбуки. Следует обратить внимание, в ассортименте «Байкал электроникс» есть пока только два процессора на ARM-архитектуре. Первый – это «Байкал-М».

Его разработка была завершена в 2018 г., а производство на заводах тайваньской фабрики TSMC началось в 2019 г. Как сообщал CNews, впервые его характеристики были раскрыты лишь в октябре 2019 г. CPU состоит из восьми 64-битных ядер ARM Cortex-A57, который работают на тактовой частоте до 1,5 ГГц. Он также включает графический чип Mali-T628 с частотой до 700 МГц, а его потребляемая мощность составляет менее 30 Вт. При этом производится процессор по устаревшему техпроцессу 28 нм.

В октябре 2021 г. «Байкал электроникс» получила первую инженерную партию более современного 16-нанометрового процессора Baikal-S. В его состав входят 48 ядер Cortex A75 с частотой до 2,2 ГГц. Чип потребляет 120 Вт энергии и предназначается для использования в серверах.

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С таким энергопотреблением Baikal-S едва ли будет пригоден для использования в мобильных ПК. Это повышает вероятность того, что Acer, Lenovo и HP соберут свои лэптопы на «Байкал-М».

Для сравнения, в декабре 2021 г. компания Qualcomm анонсировала ARM-процессор Snapdragon 8cx Gen 3. Он тоже предназначен для ноутбуков, но выпускается по современным пятинанометровым нормам.

Процессорами все не ограничится

Российские власти хотят видеть в ноутбуках популярных иностранных компаний не только отечественные процессоры, но еще и операционные системы российской разработки. В конце декабря 2021 г. CNews писал, что Минцифры ведет переговоры с теми же Acer, HP и Lenovo о предустановке российских ОС на ноутбуки и настольные компьютеры.

Речь идет об ОС Astra Linux и ОС «Альт». Так, ведомство надеется обеспечить их установку минимум на 100 тыс. иностранных ноутбуков и компьютеров в 2022 г.

Эксперимент планируется запустить уже в первом квартале 2022 г. Однако эксперты сомневаются в этой инициативе. По их мнению, без соответствующего закона производители техники едва ли согласятся на такое. А российские покупатели в таких системах в принципе не заинтересованы.