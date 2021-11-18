CommuniGate Systems и «Байкал электроникс» подтвердили совместимость своих продуктов

Разработчик отечественного коммуникационного программного обеспечения CommuniGate Systems и российский производитель современных процессоров «Байкал электроникс» подтвердили технологическую совместимость своих продуктов.

Инженеры двух компаний завершили серию испытаний, в ходе которых была подтверждена корректность и надежность совместной работы платформы для корпоративных коммуникаций CommuniGate Pro и российского процессора Baikal-M.

CommuniGate Pro – флагманский продукт группы компаний CommuniGate Systems. Это программная платформа для создания корпоративных коммуникационных систем, от масштабов небольшого офиса до кластерных инсталляций, обслуживающих сотни тысяч пользователей. CommuniGate Pro объединяет в рамках единой программной платформы электронную почту, мгновенные сообщения, голосовую связь, календари, контакты, задачи и заметки, доступ к видео-коммуникациям, доступ и управление корпоративным контентом, а также контакт-центр. Платформа CommuniGate Pro 6.3 включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в соответствии с приказом Министерства Цифрового развития и Связи РФ (№ 7112) и соответствуют требованиям сертификации ФСТЭК.

Baikal-M – отечественная система на кристалле с 8 ядрами ARM Cortex-A57, 8-ядерным GPU Mali-T628 и большим набором высокоскоростных интерфейсов. Этот современный высокопроизводительный процессор предназначен для различного рода устройств, использующихся как в B2C, так и B2B сегментах.