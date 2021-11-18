Разделы

ПО Софт Техника
|

CommuniGate Systems и «Байкал электроникс» подтвердили совместимость своих продуктов

Разработчик отечественного коммуникационного программного обеспечения CommuniGate Systems и российский производитель современных процессоров «Байкал электроникс» подтвердили технологическую совместимость своих продуктов.

Инженеры двух компаний завершили серию испытаний, в ходе которых была подтверждена корректность и надежность совместной работы платформы для корпоративных коммуникаций CommuniGate Pro и российского процессора Baikal-M.

CommuniGate Pro – флагманский продукт группы компаний CommuniGate Systems. Это программная платформа для создания корпоративных коммуникационных систем, от масштабов небольшого офиса до кластерных инсталляций, обслуживающих сотни тысяч пользователей. CommuniGate Pro объединяет в рамках единой программной платформы электронную почту, мгновенные сообщения, голосовую связь, календари, контакты, задачи и заметки, доступ к видео-коммуникациям, доступ и управление корпоративным контентом, а также контакт-центр. Платформа CommuniGate Pro 6.3 включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в соответствии с приказом Министерства Цифрового развития и Связи РФ (№ 7112) и соответствуют требованиям сертификации ФСТЭК.

Baikal-M – отечественная система на кристалле с 8 ядрами ARM Cortex-A57, 8-ядерным GPU Mali-T628 и большим набором высокоскоростных интерфейсов. Этот современный высокопроизводительный процессор предназначен для различного рода устройств, использующихся как в B2C, так и B2B сегментах.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владелец Facebook «убил» мессенджер для Instagram

Microsoft радикально преобразит один из старейших компонентов Windows

Microsoft придумала, как заставить пользователей перейти на Windows 11

В Windows возвращается «культовая» особенность этой ОС почти с 30-летней скандальной историей

Apple тайно использует Google в хитрой схеме заработка на пользователях

Российские компании получили возможность контролировать каждое слово своих сотрудников

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор Sennheiser TeamConnect Ceiling 2: потолочный микрофонный массив

Лучшие сушильные машины: хиты продаж 2021 года

Обзор Eizo FlexScan EV2456: японский монитор для продуктивной работы

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: 10 фактов о приливных срывах в далеком космосе

Космические путешествия не безобидны: у космонавтов нашли повреждения мозга

Доказано: древний город мог разрушить космический взрыв — это соответствует библейским рассказам
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021