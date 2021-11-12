Разделы

Безопасность Новости поставщиков Техника
|

«Байкал электроникс» и «Открытая мобильная платформа» представляют программно-аппаратное средство доверенной загрузки с корнем доверия в самом кристалле

«Байкал электроникс» и «Открытая мобильная платформа» выводят на рынок инструмент комплексного обеспечения безопасности ПК, серверов и других устройств на базе отечественных процессоров Baikal – средство доверенной загрузки Аврора СДЗ.

В рамках сотрудничества между двумя отечественными производителями «Открытая мобильная платформа» разработает и сертифицирует средство доверенной загрузки «Аврора СДЗ» для процессоров линейки Baikal (Baikal-M, Baikal-S и других), а «Байкал электроникс» осуществит необходимую поддержку этой разработки со стороны процессора.

«Аврора СДЗ» предназначено для обеспечения безопасной загрузки основной операционной системы устройства («Аврора», Альт Linux, Astra Linux и других) путем верификации последовательности загружаемых компонентов, начиная от момента подачи питания на процессор. Особенность «Аврора СДЗ» – включение в его контур доверенной среды исполнения «Аврора ТЕЕ» (внесена в реестр отечественного ПО), которая постоянно работает параллельно с основной операционной системой и обеспечивает изоляцию ряда функций и сервисов, критичных для безопасности устройства. Используя аппаратные возможности современных процессоров ARM Trustzone, она позволяет эффективно ограничивать доступ к данным и осуществлять контроль целостности основной ОС на устройстве.

Baikal-M – отечественная система на кристалле ARM-архитектуры с 8 ядрами Cortex-A57, 8-ядерным GPU Mali-T628 и большим набором высокоскоростных интерфейсов. Этот процессор предназначен для различного рода устройств, таких как персональные компьютеры, ноутбуки, тонкие клиенты и др.

«Аврора СДЗ» планируется сертифицировать на соответствие требованиям ФСТЭК России к средствам доверенной загрузки базовой системы ввода-вывода 4-го класса защиты, а также по 4-му уровню доверия к средствам технической защиты информации и обеспечения безопасности информационных технологий. Это позволит применять решение в информационных системах, обрабатывающих информацию ограниченного доступа, включая персональные данные, конфиденциальную информацию, сведения, составляющие служебную и коммерческую тайну, в том числе в ГИС и АСУ ТП до 1 класса включительно, в ИСПДн до 1 уровня включительно и на объектах КИИ до 1 категории включительно.

Сертифицированное решение доверенной загрузки с размещением корня доверия в кристалле отечественного процессора позволит повысить безопасность ИТ-решений для применения на критически важных объектах инфраструктуры. Производители конечных устройств (ПК, ноутбуков, тонких клиентов и др.) получат комплект из сертифицированного набора загрузчиков, образующих цепочку доверия, утилит для формирования подписанных образов загрузчиков и ОС, а также технической и пользовательской документации.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«АвтоВАЗ» впервые остановил производство из-за нехватки микросхем

После нескольких лет охоты на майнеров власти захотели легализовать добычу криптовалют

Лидера российского рынка ВКС поймали на махинациях при многомиллионных закупках Госдумы, Росгвардии, Минздрава

Сколько стоит взломать почту «Яндекса», Mail.ru и Gmail. Раскрыт прайс-лист известных хакеров

Россияне готовы поручить ИИ свое медобслуживание, работу с документами и контроль бюджета

Владелец Astra Linux и акционер «Байкал электроникс» построит в России гигантское производство полупроводников

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор электронной книги ONYX BOOX Faust 4

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Flip3: технологичный предмет роскоши

Нужна ли вам домашняя метеостанция и какую лучше выбрать

Показать еще

Наука

Доказано: древний город мог разрушить космический взрыв — это соответствует библейским рассказам

Фотонно-фононный прорыв: физики соединили два состояния вещества

Аномалия в космосе: планеты могут вращаться даже вокруг трех звезд
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021