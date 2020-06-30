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РЕД ОС установлена на процессорах Baikal

, Текст: Владимир Бахур

«Байкал электроникс» и «Ред софт» объявили о расширении сотрудничества российских производителей аппаратного и программного обеспечения.

Компания «Ред софт», разработчик РЕД ОС, подтвердила тестирование на совместимость своего продукта с процессорной архитектурой ARMv8, к которой относится отечественный процессор Baikal-M разработки «Байкал электроникс».

РЕД ОС – российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до 1 класса включительно. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

Чип Baikal-M представляет собой выпускаемую по техпроцессу 28 нм «систему на кристалле», в основе которой лежат восемь 64-битных ядер ARM Cortex-A57 (ARMv8-A; четыре кластера по два ядра) с частотой до 1,5 ГГц и восьмиядерный графический процессор Mali-T628 с частотой до 700 МГц. Процессор уже доступен к заказу, активно ведутся разработки различных партнерских устройств на его основе.

«Мы рады сотрудничать с компанией «Ред софт», создателем одной из наиболее популярных российских операционных систем РЕД ОС, – сказал Андрей Евдокимов, генеральный директор компании «Байкал электроникс». – Мы надеемся, что уже в IV квартале 2020 г. на рынке появятся примеры 100% отечественных продуктов на базе как российского железа, так и российского ПО. Наша цель – развить комплексную экосистему отечественного оборудования и добиться совместимости со всеми основными российскими операционными системами».

«Сотрудничество с "Байкал электроникс" носит приоритетный характер, так как для отечественного ИТ-рынка критически важно создание комплексных импортонезависимых решений. Успешные результаты тестирования РЕД ОС на Baikal-M открывают новые перспективы как для развития продуктов, так и для отрасли в целом», – отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

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