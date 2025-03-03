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Invesco


03.03.2025 Крупную долю в новой компании создателя «Яндекса» купил африканский миллиардер 1
19.02.2024 Уходя из России, Yandex теряет американских инвесторов 1
09.02.2024 Американцы избавляются от акций Yandex 1
23.01.2024 Российские активы «Яндекса» сменили владельца 1
16.06.2023 Властям предложили забрать «Яндекс» бесплатно, чтобы не переплачивать иностранцам 1
18.02.2022 Доля американского владения в «Яндексе» приблизилась к 25% 1
20.01.2022 Американо-британский фонд попрощался с «Яндексом», избавившись от акций интернет-компании на $1,2 млрд 1
30.08.2021 Известный американский фонд стал крупным акционером «Яндекса» 1
12.07.2021 Американские фонды усиливают свое влияние на «Яндекс» 1
01.03.2021 Американо-британский фонд скупил акций Yandex на $1,6 миллиарда 1
21.02.2020 Американцы расхватывают акции «Яндекса» 1
18.07.2000 Sun инвестировала в AccessLine Holdings 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Invesco и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7453 10
Меридиан-Сервис 5 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2219 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 288 1
DXC Technology - Computer Sciences 89 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 413 1
Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 44 1
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 19 1
Capital Group 73 6
Janus Henderson Group 5 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2732 5
FMR - Fidelity Managment & Research 29 4
Fidelity Investments - FMR - Fidelity Management & Research - Fidelity Institutional Asset Management 28 3
Capital Research Global Investors 13 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 996 3
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 65 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 462 2
Wellington Management Group 9 2
Janus Capital 14 2
Harding Loevner 3 2
Kansas City Southern Industries 2 2
Henderson - Хендерсон -ТАМИ И КО 4 2
Hardling Loevner 3 2
Stilwell Financial 2 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1643 2
Инфинитум - Специализированный депозитарий 40 2
WCM Investment 5 1
Lastar 4 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 579 1
ASX - Australian Securities Exchange - Австралийская фондовая биржа 7 1
Capital World Investors 9 1
Capital International Investors 6 1
Северсталь ПАО - Severstal 487 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 248 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 482 1
Fortum Corporation 11 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2821 1
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
Uniper 4 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1017 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3354 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3067 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4801 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 589 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 16 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 2
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Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 32 2
Nebius AI 12 1
Волож Аркадий 252 8
Иванов Владимир 62 8
Потанин Владимир 64 4
Алекперов Вагит 29 3
Горелкин Антон 95 2
Кудрин Алексей 124 2
Рязанов Александр 16 2
Прасс Павел 14 2
Чачава Александр 102 2
Путин Владимир 3196 1
Рашников Виктор 12 1
Абрамович Роман 46 1
Костин Андрей 59 1
Мордашов Алексей 55 1
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