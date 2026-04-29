Крупнейший в мире производитель чипов TSMC сбросил акции ARM, заработав на них более $230 млн

Тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), крупнейший контрактный производитель интегральных микросхем в мире, вышла из капитала ARM Holdings, британского бесфабричного разработчика процессоров. Об этом сообщило Reuters.

В период с 28 по 29 апреля 2026 г. дочерняя компания TSMC – TSMC Partners продала остававшиеся у нее 1,11 млн акций ARM Holdings по цене в $207,65 за штуку. Таким образом, тайваньцы выручили $231 млн и заработали $174 млн на ценных бумагах разработчика чипов с 2023 г.

Акции ARM по итогам торгов во вторник, 28 апреля 2026 г., упали на 7,98%, отмечает Reuters.

ARM – одна из наиболее значимых британских технологических компаний. Ее бизнес-модель основана на разработке полупроводниковых платформ с последующей продажей интеллектуальных прав на разработку и производство готовых чипов на базе различных архитектур ARM. Процессоры на их основе применяются в большинстве современных смартфонов и планшетов, умных телевизоров. Находят применение ARM-чипы и в серверном оборудовании, автомобильной электронике и устройствах интернета вещей.

Время зафиксировать прибыль

В TSMC подчеркнули, что полный выход из капитала ARM обусловлен корректировкой инвестиционного портфеля в соответствии со стратегией компании. Он никак не отразится на долгосрочном технологическом партнерстве, в котором состоят TSMC и ARM.

По данным BigGo Finance, этот шаг тайваньской компании позволит усилить ее денежный поток и финансовую гибкость на фоне колоссальных капитальных затрат, направленных на расширение производственных мощностей, в частности, предназначенных для выпуска передовых полупроводников по норме 2 нм.

TSMC начала избавляться от ценных бумаг ARM в 2024 г. В феврале компания продала 850 тыс. акций компании по цене $119,49 за штуку, выручив $102 млн. Уже тогда тайваньский гигант отбил свои первоначальные инвестиции и даже остался в плюсе на $2 млн.

Соглашение о долгосрочном партнерстве между TSMC и ARM было заключено еще в 2010 г. Оно было нацелено на расширение разработки процессоров семейства ARM на технологических платформах TSMC в соответствии с технологическими процессами вплоть до 20 нм.

Благодаря сотрудничеству компаний разработчики чипов на базе ядер ARM могли рассчитывать на качественный результат в массовом производстве на мощностях TSMC. Так и сегодня, для ряда крупных бесфабричных разработчиков ARM-чипов, например, тайваньской MediaTek, TSMC остается оптимальным выбором в качестве производственного партнера.

Путь ARM к IPO

В 2016 г. ARM перешла под контроль японского холдинга SoftBank, который выложил за нее $32 млрд.

В 2020 г. Nvidia изъявила желание поглотить ARM и трансформировать ее в одно из своих подразделением. При этом американский гигант обещал, что в его составе ARM продолжить действовать в рамках собственной бизнес-модели, не отдавать приоритет отдельным клиентам и сохранить штаб-квартиру в Великобритании. Последнее условие всегда оставалось важным для британских властей, еще со времен сделки с SoftBank.

В течение последующих двух лет Nvidia пыталась согласовать сделку со всеми заинтересованными антимонопольными регуляторами, однако сделать этого не удалось. Поэтому уже в феврале 2022 г. было объявлено о ее отмене.

ARM, в свою очередь, нацелилась на IPO. Которое, согласно первоначальному плану, должно было состояться на Лондонской фондовой бирже (LSE). Однако в конечном счете выбор был сделан в пользу Нью-Йоркской высокотехнологичной биржи NASDAQ, несмотря на попытки высокопоставленных британских чиновников убедить ее в необходимости проведения IPO на родине.

IPO и текущее состояние компании

ARM вышла на NASDAQ 14 сентября 2023 г. В ходе IPO SoftBank удалось выручить $4,87 млрд от продажи акций, которые торговались по верхней границе ценового диапазона – $51 за штуку. Всего было продано 95,5 млн ценных бумаг, а рыночная капитализация на момент размещения оценивалась в $54,5 млрд.

TSMC выступила в роли «якорного» инвестора. Компания в ходе IPO вложила в ARM $100 млн, приобретя 1,96 млн акций – около 0,2% от их общего количества.

Из числа других крупных технологических компаний в ARM вложились AMD, Apple, Google, Intel, MediaTek, Nvidia, Samsung. Intel, к слову, полностью избавилась от ценных бумаг ARM в августе 2024 г., выручив $147 млн, которые компании были необходимы на покрытие убытков, продемонстрированных во II квартале 2024 г.

SoftBank остается контролирующим акционером ARM с долей 86,89%. Среди институциональных инвесторов небольшие доли (менее 1%) в капитале британского разработчика чипов, по данным Yahoo Finance, удерживают Goldman Sachs, Invesco, Morgan Stanley, Capital Group, Bank of America.

По данным companiesmarketcap.com, в настоящее время рыночная капитализация ARM Holdings составляет около $211 млрд, то есть с момента IPO она выросла почти в четыре раза и примерно на 77% за последний год. В рейтинге крупнейших компаний мира ARM Holdings занимает 77 место. Пальму первенства с капитализацией в $5,181 трлн удерживает Nvidia, в прошлом имевшая виды на ARM.

В марте 2026 г. CNews сообщил о том, что ARM представила свой первый процессор AGI CPU для центров обработки данных.