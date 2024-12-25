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Nebius N.V. Nebius Group



25.12.2024 У «Яндекса» почти не осталось международных проектов по ИИ. Из 10 стартапов остался только один 1
04.12.2024 Создатель «Яндекса» получил $700 млн от Nvidia и других инвесторов из США 1
24.10.2024 «Эр-Телеком» создаст коллекцию ИТ-продуктов для операторов связи: от среды виртуализации до системы блокировки трафика 1
21.10.2024 Зарубежный осколок «Яндекса» возвращается на биржу Nasdaq 1
04.10.2024 Правительство поможет грантами арендаторам мощных суперкомпьютеров 1
04.10.2024 Основатель «Яндекса» потратит миллиард на инфраструктуру искусственного интеллекта 3
23.09.2024 Уйдя из России, экс-владелец «Яндекса» сможет заплатить кредиторам 4
20.09.2024 Древний инструмент Windows может радикально снизить потребление энергии ЦОДами. Но им никто не пользуется 1
05.09.2024 Облачные магнаты держат мир в дураках. Облака бесполезны: они отнимают у бизнеса собственную ИТ-инфраструктуру и не экономят ему деньги 1
30.07.2024 Став российским, «Яндекс» решил заплатить дивиденды 1
16.07.2024 Основатель «Яндекса» возглавит его зарубежный осколок 1
15.07.2024 Yandex избавился от «Яндекса» и нашел себе новое имя 2
17.05.2024 МКПАО «Яндекс» стала новой головной компанией группы «Яндекса» 1
05.02.2024 «Яндекс» останется частной, независимой и публичной компанией после реструктуризации 1
16.11.2023 Выходцы из «Яндекса» создали сверхмощный суперкомпьютер, который моментально взлетел в самый верх всемирного рейтинга Top500 3
24.03.2023 Италия запретила покупать местного интегратора компании, связанной с «Яндексом» 1

Публикаций - 16, упоминаний - 24

Nebius N.V. и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7340 13
Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 44 3
Microsoft Corporation 24625 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 2
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 19 2
Nvidia Corp 3487 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 1
Google LLC 11775 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Canalys 231 1
Прогноз 1650 1
SIGNificant Signature Solutions GmbH 8 1
SafeTech - СэйфТек 87 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 74 1
Ростелеком 9701 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
Сател 125 1
SharxDC - Шаркс ДЦ - Шаркс ДатаЦентр 17 1
БИТ - Бюро Информационных Технологий 5 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 7
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 69 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 7
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 7
Инфинитум - Специализированный депозитарий 38 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 2
LinkedIn 635 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
Lastar 3 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 4
Правительство Италии - Совет министров Италии - Consiglio dei ministri - Правительство Итальянской республики 34 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 16 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 10
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Autonomous vehicles 1054 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 6
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 342 6
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 5
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1595 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 2
Cognitive computing - Когнитивные вычисления - Cognizant computing - Осмысленные вычисления 36 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1738 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 138 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 545 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 1
Benchmarking - Бенчмаркинг 229 1
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 145 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 1
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 480 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4159 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 865 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1440 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 774 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 31 10
Yandex N.V. - TripleTen 14 8
Nebius AI 11 6
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 4
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 2
Microsoft Azure 1408 2
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев 56 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 141 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 48 1
ORNL Frontier - суперкомпьютер 80 1
Microsoft Windows 15657 1
Statista 229 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 126 1
Nvidia Blackwell 11 1
SharxDC SharxBase 14 1
Apple - App Store 2890 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Чачава Александр 101 7
Рязанов Александр 15 7
Волож Аркадий 251 6
Прасс Павел 13 6
Алекперов Вагит 28 5
Худавердян Тигран 91 2
Савиновский Артем 9 2
Чернин Роман 10 2
Boynton John - Бойнтон Джон 8 2
Сегалович Илья 40 1
Штань Данила 1 1
Короленко Андрей 2 1
Путин Владимир 3171 1
Шадаев Максут 1008 1
Кузнецов Александр 123 1
Бухановский Александр 14 1
Санин Александр 30 1
Кузнецов Антон 13 1
Александров Евгений 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 11
Нидерланды 3517 9
Финляндия - Финляндская Республика 3604 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 5
Европа 21767 4
Израиль 2730 3
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1033 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 1
Сербия - Республика 336 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 1
Нидерланды - Амстердам 607 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Франция - Французская Республика 7846 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1412 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 8
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2265 7
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 252 6
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1947 6
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 402 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1286 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 120 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1158 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1177 1
ARR - Accounting Rate of Return - коэффициент рентабельности инвестиций 22 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 884 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 120 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 532 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
The Register - The Register Hardware 1551 2
Forbes - Форбс 817 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
Bloomberg 1286 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 1
Gartner - Гартнер 3556 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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