Nebius N.V. Nebius Group
Nebius N.V. и организации, системы, технологии, персоны:
|Чачава Александр 101 7
|Рязанов Александр 15 7
|Волож Аркадий 251 6
|Прасс Павел 13 6
|Алекперов Вагит 28 5
|Худавердян Тигран 91 2
|Савиновский Артем 9 2
|Чернин Роман 10 2
|Boynton John - Бойнтон Джон 8 2
|Сегалович Илья 40 1
|Штань Данила 1 1
|Короленко Андрей 2 1
|Путин Владимир 3171 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Кузнецов Александр 123 1
|Бухановский Александр 14 1
|Санин Александр 30 1
|Кузнецов Антон 13 1
|Александров Евгений 3 1
|The Register - The Register Hardware 1551 2
|Forbes - Форбс 817 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
|Bloomberg 1286 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 1
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