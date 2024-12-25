У «Яндекса» почти не осталось международных проектов по ИИ. Из 10 стартапов остался только один
Через два года после создания «Яндексом» холдинга, который занимался развитием на международных рынках ИИ-стартапов, почти все его проекты закрылись. Им не удалось добиться успеха за рубежом.
У Beyond ML остался один стартап
С официального сайта Beyond ML, зарегистрированного в 2022 г. «Яндексом» в США и Армении холдинга, который занимался развитием на международных рынках стартапов в сфере машинного обучения, исчезли все, кроме одного, проекты, пишет RB.RU. Сейчас на сайте холдинга указан только Yandex.Tasks.
Восемь из 10 стартапов венчурной студии Beyond ML, как выяснило издание, прекратили свое существование. Их сайты не работают, соцсети не обновляются, а руководители уже заступили на новые места работы.
Среди исчезнувших из списка Beyond ML проектов — нейросеть для проверки юридических документов Lawrify, сервис модерации контента Membrace, платформа для e-commerce Selesta, сервис анализа медиа Smelter, платформа для управления ценами и ассортиментом на маркетплейсах Recommendix, сервис для перевода видео на 70+ языков Neurodub, инструмент тестирования сервиса/продукта/услуги на реальных людях Аskthecrowd, сервис для генерации текстов рекламных объявлений Tune The Ads, сервис GPT-like языковых моделей Tune The Model.
Закрытие проектов
По данным CEO Lawrify Виктора Сикоры, его проект закрылся еще в в апреле 2023 г, спустя год и один месяц работы. Сикора после этого перешел на позицию директора по продукту «Поиск» в казахстанском подразделении «Яндекса». Органический трафик на сайте Lawrify не достигал даже трехзначных значений, посчитал аналитики Semrush.
B2B-стартап для медиа-анализа Smelter ориентировался на рынок Латинской Америки, офис компании располагался в Мехико. Smelter набрал более 11 тыс. подписчиков, однако в конце апреля 2024 г. его активность в социальных сетях прекратилась.
Последние посты других проектов Beyond ML в соцсетях появлялись в апреле-мае 2024 г.
Переводчик Neurodub продолжает функционировать, но под другим именем, с другим юридическим адресом и плотно сотрудничает с Nebius (бывший Yandex).
Прогноз погоды продолжает работать
Несмотря на то, что больше не числится в списке стартапов Beyond ML, продолжает работать без изменений и обновляться каждые две недели Meteum — прогноз погоды на основе ИИ. Его адрес регистрации на улице Аршакунянц в Ереване (Армения) остался прежним, а на официальном сайте стоит копирайт «2024 Beyond ML».
Это самое популярное приложение из стартапов Beyond ML. По данным сервиса аналитики AppMagic, у Meteum более двух млн загрузок в Google Play и около 100 тыс. в App Store. В числе лидеров по скачиваниям — Аргентина, Бразилия и Мексика.
Интерфейс Meteum практически полностью повторяет версию классического сервиса «Яндекса», но переведен на иностранные языки.
Оставшийся в списке Beyond ML в одиночестве Yandex.Tasks, тоже представляет собой ребрендинг «Яндекс.Толока».
В России у «Яндекса» есть и другие ИИ-проекты. В ноябре 2024 г., например, CNews писал о запуске компанией образовательных продуктов на базе YandexGPT и о разработке видеокамер на основе компьютерного зрения для ритейла.
На международной арене теперь развитием инфраструктуры для искусственного интеллекта занимается Nebius — бывший международный бизнес «Яндекса», с которым ему пришлось «развестись» из-за антироссийских санкций. Yandex (теперь Nebius), с 2011 г. размещавший акции на бирже Nasdaq, первоначально владел российским «Яндексом». В 2022 г. Nasdaq приостановила торги акциями Yandex, а в 2023 г. согласилась изменить свое решение в случае реализации план реструктуризации бизнеса Yandex, предполагающего его уход из России.