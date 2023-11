Выходцы из «Яндекса» создали сверхмощный суперкомпьютер, который моментально взлетел в самый верх всемирного рейтинга Top500

Созданная выходцами из «Яндекса» голландская компания Nebius очень успешно дебютировала в рейтинге самых мощных суперкомпьютеров Top500. Она с первого раза заняла в нем 16 строчку, тогда как самое производительное решение самого «Яндекса» удостоилось лишь 36 места.

Очевидный успех

Голландская компания Nebius N.V. у истоков которой стоят бывшие работники «Яндекса», ворвалась в первую 20-ку самых производительных суперкомпьютеров в мире со своей моделью ISEG, по версии проекта Тop500. Место в рейтинге - 16. Компания появилась лишь в начале 2023 г., но уже обогнала в этом рейтинге «Яндекс», лучший результат которого на этот раз – 36 место с моделью «Червоненкис».

36 строчка – это лучший результат России в новом рейтинге Top500. В первой сотне присутствуют лишь четыре российских суперкомпьютера, три из которых в собственности «Яндекса» – помимо «Червоненкиса» это «Галушкин» (58 место) и «Ляпунов» (64 место), а замыкает квартет модель «Кристофари Нео», принадлежащая Сбербанку с ноября 2021 г.

В общей сложности среди 500 самых мощных суперкомпьютеров мира российских лишь семь – к перечисленным присоединились «Кристофари» (2019 г., Сбербанк, 119 место), «Ломоносов 2» (МГУ, 370 место) и MTS Grom (МТС, 433 место). Для сравнения, Китай занял 106 мест из 500, где наилучший результат – 11 место, США – 161 место в сумме, наилучшие результаты – первое, второе и третье места в рейтинге.

Фото: Nebius Решение Nebius опережает все российские суперкомпьютеры

Рейтинг суперкомпьютеров Top500 обновляется ежегодно в июне и ноябре. Первая его версия вышла в 1993 г. Места распределяются по результатам теста Linpack, который проходит каждый из потенциальных участников рейтинга.

Собрать суперкомпьютер за полгода

За развитие Nebius отвечает Роман Чернин, пишет Forbes. Это бывший топ-менеджер «Яндекса» – до ухода из команды интернет-гиганта он возглавлял направление геосервисов.

Комментируя свой успешный дебют в рейтинге Top500, представители компании написали на ее странице в соцсети LinkedIn (принадлежит Microsoft, заблокирована в России): «Наша команда исследований и разработок с большим энтузиазмом тестировала ту часть нашей новой облачной платформы, которая в тот момент была свободна от рабочих нагрузок клиентов. Для этой цели они использовали бенчмарк из Top500» (Our R&D team was very enthusiastic about testing the part of our new cloud platform that was free of customer workloads at that moment. They used a benchmark from the Top 500 for this purpose).

На официальном сайте Nebius есть указание, что она основана в 2023 г., хотя на странице в LinkedIn написано, что дата основания – 2022 г. Как бы то ни было, впервые о ней стало известно именно в начале 2023 г. таким образом, на создание суперкомпьютера ей потребовалось около полугода.

Тем не менее, это не рекорд. Как сообщил Forbes менеджер неназванной технологичной компании, осведомленный о процессе создания суперкомпьютеров, Сбербанк создал свой суперкомпьютер за три-четыре месяца.

ISEG собран на процессорах 48-ядерные Intel Xeon Platinum 8468 с частотой 2,1 ГГц. Общее число ядер – 211,88 тыс., максимальная производительность в тесте Linpack (основной инструмент тестирования для Top500) – 46,54 PFlop/s, теоретическая пиковая – 86,79 Pflop/s.

Для сравнения, компьютер Frontier, произведенный компанией HPE и занявший первое место в новом рейтинге, выдает максимальную производительность в Linpack 1,194,00 Pflop/s и теоретическую пиковую на уровне 1,679,82 PFlop/s, имея в распоряжении почти 8,7 млн ядер. Здесь используются процессоры AMD Epyc третьего поколения с 64 ядрами и частотой 2 ГГц.

Потенциальная связь с «Яндексом»

Nebius преподносит себя на своем сайте как интернациональную компанию со штаб-квартирой в Голландии и инженерными хабами в Финляндии, Израиле и Сербии. Как утверждает собеседник Forbes, новый суперкомпьютер ISEG вполне может быть востребован «Яндексом», так как у него с 2014 г. имеется офис в Израиле. «У компании в Израиле находится большое подразделение., логично было бы предположить, что им тоже нужен суперкомпьютер», – отметил источник издания.

Яндекс, не комментируя это высказывание, сообщил изданию, что для создания ISEG Nebius не использовала его интеллектуальную собственность и технологии, потому что «они там не требуются». «Тестирование суперкомпьютера для рейтинга проводилось на «голом железе». Специальное ПО потребуется только для реального использования суперкомпьютера (обучение моделей, хранение данных и т. д.). В таком случае Nebius может использовать как собственное, так и любое из доступных решений с открытым кодом. Что именно они будут использовать, нам неизвестно», – добавили в «Яндексе.

Дань памяти

Название суперкомпьютера Nebius – это не просто набор букв, оно указывает на связь с «Яндексом». Компьютер назван в честь сооснователя «Яндекса» Ильи Сегаловича, ушедшего из жизни в 2013 г. в возрасте 48 лет. В 2019 г. сам «Яндекс» учредил научную премию имени Ильи Сегаловича, но в сентябре 2023 г. переименовал ее по просьбе семьи Сегаловича в Yandex ML Prize.

В «Высшей школе экономики» существует стипендия имени Ильи Сегаловича, предназначена, как сказано на сайте учреждения, «для поддержки увлеченных технологиями и наукой ребят». Стипендия выдается за успехи в учебе и научной деятельности. Решение о назначении стипендии принимается конкурсной комиссией, в которую вошли преподаватели факультета, в их числе — ведущие разработчики «Яндекса». Первых стипендиатов определили 1 апреля 2015 г.

Ситуация ухудшается

Семь российских суперкомпьютеров не идут ни в какое в количественное сравнение с более чем 160 американскими в рейтинге Top500. В дополнение к этому отечественные решения очень быстро сдают позиции – «Червоненкис» скатился с 27 места на 36, «Галушкин» – с 46 на 58, Ляпунов – с 52 на 64, и это все это менее чем за полгода – с июля 2023 г.

Суперкомпьютеры Сбербанка тоже ухудшили свои результаты – летом 2023 г. у «Кристофари Нео» было 55 место, а теперь лишь 67, а «Кристофари» опустился с 96 на 119 строчку.

На 370 место с 329 спустился суперкомпьютер «Ломоносов-2», расположенный в Научно-исследовательском вычислительном центре МГУ. Отрицательный результат показал и MTS GROM, находящийся в пользовании облачного провайдера #CloudMTS – было 391 место, стало 433.