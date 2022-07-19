Росфинмониторинг ФСФМ Федеральная служба по финансовому мониторингу
Росфинмониторинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2719 23
|Аксаков Анатолий 122 10
|Моисеев Алексей 32 9
|Никифоров Николай 1172 7
|Набиуллина Эльвира 78 5
|Ким Борис 73 4
|Козырев Алексей 288 3
|Луговой Андрей 15 3
|Бастрыкин Сергей 11 3
|Корнеев Сергей 83 3
|Серова Елена 319 3
|Краснов Игорь 10 3
|Мишустин Михаил 481 3
|Массух Илья 217 3
|Чернышенко Дмитрий 427 3
|Токарев Олег 9 3
|Медведев Дмитрий 1629 3
|Богомолов Андрей 21 3
|Коробова Анна 24 3
|Орешкин Максим 22 3
|Казак Максим 161 3
|Рейман Леонид 1031 3
|Шушкин Дмитрий 95 2
|Петухов Михаил 6 2
|Каменнова Мария 44 2
|Лукашенко Александр 89 2
|Френкель Лев 51 2
|Горбачев Владимир 17 2
|Петрушин Андрей 81 2
|Клименко Кирилл 3 2
|Володин Вячеслав 72 2
|Песков Дмитрий 97 2
|Албычев Александр 101 2
|Гуральников Сергей 163 2
|Силуанов Антон 57 2
|Гоков Дмитрий 33 2
|Резник Владислав 8 2
|Чебесков Иван 3 2
|Зубков Виктор 49 2
|Трошенков Антон 2 2
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