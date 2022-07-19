Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 108786
ИКТ 8856
Организации 6880
Ведомства 1344
Ассоциации 710
Технологии 3048
Системы 19067
Персоны 43079
География 1721
Статьи 1292
Пресса 915
ИАА 592
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1740
Мероприятия 823

Росфинмониторинг ФСФМ Федеральная служба по финансовому мониторингу

Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу


19.07.2022 ГК «Альфа-лизинг» роботизировала публикацию сообщений на сайте Росфинмониторинга на базе платформы PIX Robotics
23.03.2022 Росфинмониторинг переводит свои системы на PostgreSQL
13.10.2021 Россиянам начнут блокировать электронные кошельки без суда
04.08.2021 Российская финансовая разведка строит систему для слежки за операциями с биткоинами
29.07.2021 Через год в России заработает ИТ-система финансовой разведки
11.08.2020 Власти создают систему слежки за криптовалютой россиян
08.10.2012 «Лаборатория Касперского» продолжит обеспечивать защиту Росфинмониторинга
30.07.2010 «Форс» выиграл аукцион Росфинмониторинга на разработку аналитической витрины для хранилища данных
14.10.2009 «Энвижн Груп» внедрила платформу виртуализации в МРУ «Росфинмониторинга» по СФО
16.04.2009 Росфинмониторинг нуждается в развитии ЕИС
04.02.2008 ФОРС выполнит ряд проектов по созданию ЕИС для Росфинмониторинга
11.12.2007 Росфинмониторинг создает подсистемы ЕИС-2: открытый конкурс
16.11.2007 Росфинмониторинг проводит опытную эксплуатацию подсистем ЕИС
26.04.2007 Росфинмониторинг внедряет средства защиты данных
10.04.2007 Росфинмониторинг проводит конкурс на разработку регламента доступа к ЕИС
20.02.2007 Росфинмониторингу требуются услуги по поддержке ЕИС
30.11.2006 Росфинмониторингу понадобилось сервисное обслуживание оборудования
21.11.2006 Росфинмониторингу потребовались программные продукты i2 Limited
03.11.2006 Росфинмониторинг нуждается в услугах VPN-сети
24.10.2006 Требуется оргтехника для нужд Росфинмониторинга
23.08.2006 Росфинмониторингу нужна вычислительная техника
02.08.2006 Росфинмониторинг объявил конкурс на поставку вычислительной техники

Публикаций - 151, упоминаний - 223

Росфинмониторинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10046 11
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2762 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1348 8
Oracle Corporation 6297 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9409 6
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1030 6
Microsoft Corporation 23470 5
Yandex - Яндекс 5646 5
Oracle - Sun Microsystems 2206 5
Крок - Croc 1704 5
1С-ИжТиСи 6303 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6920 5
6986 5
IBM - International Business Machines Corp 9186 4
ФОРС - Центр разработки 555 4
Nortel Networks 1295 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8031 3
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 808 3
Quorum - Кворум 114 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 953 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 540 3
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 585 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1788 3
AMD - Advanced Micro Devices 3855 3
NVision Group - Энвижн Груп 667 3
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 46 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1354 2
SAS Institute 908 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4144 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1144 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 565 2
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 119 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 804 2
Цифра ГК 2142 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1558 2
РТИ Микрон - Micron 1228 2
BCC - Бизнес Компьютер Центр 160 2
Huawei 3495 2
СМАРТС ГК 518 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 337 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5770 16
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1175 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6179 7
Qiwi 923 7
РЖД - Российские железные дороги 1617 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2368 6
Альфа-Банк 1594 6
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 5
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 706 5
Societe Generale - Росбанк АКБ 505 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2511 4
ГПБ - Газпромбанк 938 4
Лента - Сеть розничной торговли 1694 3
Май - Российская торговая компания 1018 3
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 3
Почта России ПАО 1983 3
Газпром ПАО 1150 3
Роснефть НК - нефтяная компания 473 3
Ангстрем Инвест 12 2
Контрактфинансгрупп МФО 13 2
Volvo Cars 249 2
X5 Group 813 2
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 134 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 415 2
Jaguar Land Rover 91 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 424 2
АльфаСтрахование СГ 269 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 51 2
Северсталь ПАО - Severstal 364 2
Ингосстрах СПАО 331 2
НСПК - Национальная система платежных карт 611 2
Открытие ФК - Росгосстрах 291 2
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 562 2
Банк Зенит - Банковская группа Зенит 289 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 235 2
Русагро Группа Компаний 199 2
Альтернатива Капитал 10 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 58 2
OTP Group - ОТП Банк 177 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17911 79
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3677 60
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2994 47
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1641 40
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9054 39
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3056 34
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2383 32
Президент Российской Федерации 3701 31
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2688 29
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10363 22
Федеральное казначейство России 1548 20
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2430 19
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 820 18
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2835 17
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1026 16
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2333 15
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4304 15
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 673 14
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 12
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 688 11
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 309 11
Правительство Москвы 1987 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1590 10
Верховный суд Российской Федерации 778 9
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 700 9
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 9
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 657 9
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 200 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2499 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1198 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2017 7
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 7
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 523 7
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 543 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 78 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 65 7
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 324 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1636 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1035 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1544 5
АРБ - Ассоциация российских банков 201 8
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 550 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 242 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 90 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6046 2
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 16 2
XBRL International - XII - XBRL Foundation 5 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 227 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 40 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 6 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 8 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 42 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 18 1
РусБренд 7 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 52 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 20 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 23 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 111 1
Единая Россия - Политическая партия 262 1
АФТ - Ассоциация Финтех 60 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 95 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 426 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53085 61
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38743 55
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79093 42
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1111 34
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25887 27
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10136 23
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 9017 21
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19712 18
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25005 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11716 18
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5441 17
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17401 17
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10768 17
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты 355 16
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8078 15
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9073 15
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11335 12
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1341 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9691 11
Конфиденциальная информация - Анонимность 841 11
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11622 11
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25599 11
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4373 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17069 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8119 10
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 1107 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12939 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22107 8
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 3875 8
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 2788 8
Виртуализация - Virtualization 4754 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7935 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9470 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5082 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13564 7
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 2939 7
АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 867 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7810 7
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 2381 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14799 7
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 489 17
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2892 16
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4093 14
Цифровой рубль - Крипторубль 50 8
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 336 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 895 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 745 7
Apple iPhone 6 6167 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1044 5
Microsoft SQL Server 1471 5
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1076 5
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 536 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 343 5
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 194 5
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6505 5
Binance - криптовалютная биржа 36 4
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 87 4
Google Android 12520 3
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 278 3
Microsoft Windows 2000 12660 3
Oracle СУБД 588 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 680 3
Apple iOS 6781 3
Dash - Криптовалюта 50 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 520 3
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 385 3
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 198 3
Quorum Брокер сообщений 13 3
Omni - криптовалюта 80 3
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 161 2
Porsche Panamera 8 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 766 2
Интерфакс СПАРК 155 2
Jaguar Land Rover - Range Rover Sport 6 2
Linux OS 8216 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6609 2
Oracle Java - язык программирования 2759 2
Oracle Database - Oracle DB - объектно-реляционная система управления базами данных 447 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 460 2
SAS AML - SAS Anti-Money Laundering 9 2
Путин Владимир 2719 23
Аксаков Анатолий 122 10
Моисеев Алексей 32 9
Никифоров Николай 1172 7
Набиуллина Эльвира 78 5
Ким Борис 73 4
Козырев Алексей 288 3
Луговой Андрей 15 3
Бастрыкин Сергей 11 3
Корнеев Сергей 83 3
Серова Елена 319 3
Краснов Игорь 10 3
Мишустин Михаил 481 3
Массух Илья 217 3
Чернышенко Дмитрий 427 3
Токарев Олег 9 3
Медведев Дмитрий 1629 3
Богомолов Андрей 21 3
Коробова Анна 24 3
Орешкин Максим 22 3
Казак Максим 161 3
Рейман Леонид 1031 3
Шушкин Дмитрий 95 2
Петухов Михаил 6 2
Каменнова Мария 44 2
Лукашенко Александр 89 2
Френкель Лев 51 2
Горбачев Владимир 17 2
Петрушин Андрей 81 2
Клименко Кирилл 3 2
Володин Вячеслав 72 2
Песков Дмитрий 97 2
Албычев Александр 101 2
Гуральников Сергей 163 2
Силуанов Антон 57 2
Гоков Дмитрий 33 2
Резник Владислав 8 2
Чебесков Иван 3 2
Зубков Виктор 49 2
Трошенков Антон 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 122460 118
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39251 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50131 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13130 12
Беларусь - Белоруссия 4233 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17040 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15047 8
Казахстан - Республика 4831 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14910 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2303 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6273 5
Москва - Зеленоградский административный округ - Зеленоград 351 5
Европа 21290 5
Украина 7258 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2313 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2009 4
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1211 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2357 4
Россия - ЦФО - Тамбовская область 512 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1286 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2867 4
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 845 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1106 3
Евразия 552 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2483 3
Россия - ЦФО - Ивановская область 437 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 691 3
Канада 4708 3
Германия - Федеративная Республика 12003 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2319 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12805 3
Россия - СФО - Иркутская область 917 3
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 605 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1037 3
Япония 12871 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1560 2
Россия - СЗФО - Новгородская область 551 2
Россия - ЦФО - Калужская область 828 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 674 2
Россия - ПФО - Самарская область 1108 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41848 87
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41578 83
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5228 31
Федеральное законодательство 3157 30
Юриспруденция - Законодательство 4549 27
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4906 25
Физическое лицо - Физлицо 3121 24
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1669 20
Кредитование - Сrediting 5095 20
Юриспруденция - Jurisprudence 6209 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15013 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23887 16
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13903 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19964 16
Паспорт - Паспортные данные 2073 14
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4120 13
Информационное общество - Государственная программа 1295 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8856 12
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2713 12
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6012 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3121 10
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 55 10
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2679 10
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10224 9
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2455 9
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 3646 9
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3041 9
Страхование - Страховое дело - Insurance 5151 9
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 1144 9
Энергетика - Energy - Energetically 4192 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4916 8
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 1445 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10643 7
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 1893 7
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1519 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 3294 6
Фондовая биржа - Фондовый рынок - Акции, облигации, ценные бумаги компаний - Company shares and bonds 4516 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3718 6
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 202 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7588 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10996 12
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 665 5
РИА Новости 803 5
Коммерсантъ - Издательский дом 1210 5
Известия ИД 462 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 792 4
Bloomberg 1108 2
Ведомости 529 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 380 2
91Mobiles 1694 2
23ABC News 167 1
АиФ - Аргументы и факты 39 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 51 1
Россия 24 - телеканал 102 1
Phreaker.Pro 2 1
KazanFirst 2 1
Госрасходы - портал 61 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 460 1
Forbes - Форбс 629 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7442 14
500 Startups 14300 6
IDC - International Data Corporation 4847 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2103 2
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 26 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 101 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 95 1
CNews Tenders 16 1
Zecurion Analytics 25 1
CNews Services - Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки 6 1
CNews Облачные сервисы 22 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 179 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
Gartner IT Key Metrics Data 1 1
РАН - Российская академия наук 1795 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 120 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1286 1
ИРИ - Институт развития интернета 111 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 289 1
ВНИИГМИ-МЦД - Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации — Мировой центр данных 7 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 46 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 55 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 26 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 22 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11604 18
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 864 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 620 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 412 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 168 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1720 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 872 1
CNews AWARDS - награда 407 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 33 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 74 1
Земля из космоса 50 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1215579, в очереди разбора - 887084.
Создано именных указателей - 108786.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Роботы-пылесосы с камерой и лидаром: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки: хиты продаж

Криптовалютные биржи: где купить криптовалюту в 2023 году

Показать еще

Наука

Самые интересные космические события 2022 года

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака
Показать еще