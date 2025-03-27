Банковские переводы россиян начнут массово блокировать по подозрению в отмывании денег без суда

Росфинмониторингу передали полномочия по блокировке подозрительных банковских переводов россиян без разрешения суда и привлечения силовых структур. Все начнется 1 июня 2025 г. новшество направлено против дропперов. Также россиянам хотят ограничить количество доступных к открытию банковских карт.

Всем все заблокировать

Росфинмониторинг с 1 июня 2025 г. получит право приостанавливать операции по банковским картам россиян. Как пишет РБК, ведомство обретет эти полномочия в рамках борьбы с дропперами или дропами. Так называют людей, предоставляющих свои карты мошенникам для вывода денежных средств.

Как сообщил РБК замглавы службы финансовой разведки Герман Негляд, новые полномочия позволят Росфинмониторингу «пресекать незаконную деятельность», но не самих дропов, а непосредственно организаторов этой деятельности. Он также пообещал избегать массовых блокировок.

Однако дропперство – массовое явление в России. В настоящее время дропперство стало источником заработка для очень многих россиян. Статистика Центробанка гласит, что к концу 2024 г. количество вовлеченных в дропперство россиян достигло 700 тыс. человек.

Держать деньги на карте скоро станет еще опаснее

В МВД подчеркивают, что суммарно в схемах по обналичиванию похищенных мошенниками средств задействованы более 2 млн граждан, то есть примерно 1,5% населения. Через карты дропперов в России проходят миллиарды рублей. Как пишет РБК, за первые три квартала 2024 г. объем незаконного обналичивания через карты физлиц составил 39 млрд руб.

«Свою роль мы видим в первую очередь в том, чтобы за счет поиска, оперативного блокирования и конфискации преступных доходов сделать этот криминальный бизнес максимально невыгодным. Это касается не столько самих дропперов — мы понимаем, что это просто «пехота», в том числе люди, до конца иногда не осознающие, что они помогают преступному миру. Речь о том, чтобы выявить в первую очередь организаторов преступной сети, их финансовые связи и заблокировать соответствующие активы, а самих лиц привлечь к ответственности, прекратив таким образом противоправную деятельность», – заявил Негляд изданию.

Все по закону

Новые полномочия Росфинмониторинга прописаны в действующем в России законодательстве. Изменения в него были внесены в конце 2024 г., отметил Негляд, а в силу они вступят 1 июня 2025 г. «Сейчас мы готовимся к его (закону – прим. CNews) запуску», – заявил РБК замглавы финразведки.

Эти поправки были внесены в основной антиотмывочный закон (115-ФЗ). Благодаря им Росфинмониторинг с июня 2025 г. получит право направлять в банки требования о приостановке операций по счетам их клиентов на срок до 10 дней. Делать это финразведка сможет в двух случаях – если есть подозрения «в финансировании экстремистской деятельности» и использования переводов с целью «легализации денег, полученных преступным путем», пишет издание.

Всех не посчитают?

Негляд заверил РБК, что Росфинмониторинг не станет устраивать массовые блокировки переводов россиян, эксплуатируя свои новые полномочия. «Мы хотели бы всех успокоить, подтвердив, что всякий раз это будет скрупулезное выверенное решение. Никакой «компанейщины» не будет», – сказал он.

Между тем, Негляд не уточнил, как Росфинмониторинг будет отличать обычный перевод денег от дропперского. Таким образом, в теории, любой россиянин может столкнуться с блокировкой перевода со всеми вытекающими из этого последствиями и проблемами.

Также россиянам в обозримом будущем могут строго лимитировать количество оформленных на них банковских карт. Эта инициатива исходит непосредственно от Центробанка, и впервые о ней стало известно в начале марта 2025 г.

Как сообщал CNews, пока что речь идет о 20 картах в сумме и о пяти картах в одном банке. Однако нельзя исключать, что к моменту превращения инициативы Банка России в принятые поправки к законодательству эти лимиты могут быть ужесточены.