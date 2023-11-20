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В России VPN-сервис впервые признан иностранным агентом

Минюст внес в перечень иностранных агентов компанию-владельца популярного VPN-сервиса Hidemy.network. Тем, кто пользуется ресурсом и оплачивает его услуги в России пока ничего не грозит, но может быть введена административная ответственность.

Иностранный агент

Министерство юстиции впервые внесло в перечень иностранных агентов провайдера VPN-сервиса Hidemy.network, зарегистрированный в Белизе, пишет «Коммерсант» со ссылкой на информацию министерства.

Hidemy.network владеет VPN-сервисом HideMy.name, но статус иноагента присвоен не за провайдерскую деятельность.

В сообщении Минюста говорится, что компания принимала участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, в частности, «распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», а также осуществляла действия, направленные на «формирование негативного образа органов государственной власти Российской Федерации».

Юрист Саркис Дарбинян, который представляет интересы Hidemy.network, предположил, что статус иноагента компания могла получить из-за сообщений, которые она размещает в своем Telegram-канале: «Его администраторы делали репосты сообщений других иноагентов. Возможно, в этом заключается формальная причина, из-за которой статус иноагента получил Hidemy.network». Канал насчитывает 15,2 тыс. подписчиков.

Риски для пользователей

Граждане России начали активно скачивать VPN-приложения в 2022 г. для обхода блокировок популярных соцсетей. В марте-июле 2022 г. Россия занимала второе место в мире по количеству загрузок VPN-приложений согласно результатам исследования AppMagic, данные которого приводил РБК.

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Фото: ru.depositphotos.com
VPN-сервис HideMy.name внесен в перечень иностранных агентов

Однако виртуальные частные сети (VPN) нужны не только для получения доступа к запрещенным ресурсам. Юрлица применяют их, чтобы обеспечить защищенное соединение оборудования компании и устройств, которыми пользуются сотрудники и клиенты.

По состоянию на сегодня пользователь услуг организации со статусом иноагента практически ничем не рискует, сказал «Коммерсанту» руководитель направления «Разрешение IT&IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. VPN-сервис HideMy.name, имеются мобильные и десктопные, бесплатная и платная версии.

Но не так давно в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) подготовлены изменения, согласно которым юридические и физические лица могут привлекаться к административной ответственности за неисполнение предупреждения государственного органа, осуществляющего контроль за соблюдением закона об иностранных агентах. «Поэтому можно предположить, что при наличии воли государственный орган может запрещать взаимодействие с тем или иным иностранным агентом под угрозой привлечения к административной ответственности», — полагает эксперт.

История разногласий

У сервиса HideMe.ru давнишняя история разногласий с российскими властями. В 2017 г. он был внесен Роскомнадзором в Реестр запрещенных и заблокирован. Решение о блокировке было отменено через несколько месяцев после удаления с главной страницы сайта его причины — анонимайзера.

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В 2018 г. HideMy.name удалось оспорить блокировку по той же причине. В июне 2019 г. Роскомнадзор исключил сайт из Реестра запрещенных.

В октябре 2023 г. CNews писал, что HideMy.name подал иск к Роскомнадзору с просьбой признать незаконной новую блокировку ресурса с июля 2023 г.

Анна Любавина

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