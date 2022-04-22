Изгнавшая россиян криптобиржа Binance тайно сотрудничала с ФСБ

Binance может быть тайно связана с ФСБ и с другими госструктурами. На это указывают сведения, предоставленные Reuters. Представители самой биржи не спешат опровергать догадки агентства. Не исключено, что такое сотрудничество может подразумевать раскрытие персональных данных пользователей Binance. В других странах биржа на подобные «сделки» с государством идти не торопится.

Binance и ФСБ

Одну из крупнейших в мире криптобирж Binance уличили в тесных связях с Федеральной службой безопасности России (ФСБ). Как пишет Reuters (скриншот оригинального материала), в апреле 2021 г. ФСБ провела встречу с региональными представителями сервиса с целью получения доступа к персональным данным его клиентов. По информации агентства, Служба интересовалась, помимо прочего, их именами и адресами, мотивируя это тем, что все эти сведения могут ей в борьбе с преступностью.

Эти встречи совпали по времени с попытками Росфинмониторинга отследить криптовалютные транзакции в структурах Алексея Навального (признаны Минюстом России иностранными агентами, Навальный признан Росфинмониторингом террористом), которые, по информации агентства, исчислялись миллионами долларов. Источники Reuters утверждают, что, глава Binance по Восточной Европе и России Глеб Костарев согласился предоставить Росфинмониторингу необходимую информацию о пользователях. Со слов собеседников агентства, выбора ему не предоставили. Сам Костарев от комментариев Reuters отказался.

Отметим, что в конце апреля 2022 г. Binance ограничила всем россиянам, имеющим на счетах свыше 10 тыс. евро, доступ к своей платформе. Все такие кошельки были ограничены в работе и переведены в режим «только для вывода средств».

Binance интересуется Россией

По информации агентства, Binance была (и не исключено, что все еще остается) заинтересована в сотрудничестве с российскими властями. Встреча ФСБ с ее представителями была частью закулисных усилий руководства биржи по налаживанию связей с российскими государственными органами, поскольку она стремилась стимулировать свой растущий бизнес в стране.

Binance пытается и санкции соблюдать, и с российскими властями связи не растерять

Об этом Reuters сообщили более 10 человек, в той или иной степени осведомленные о деятельности криптобиржи на территории России. Это и экс-сотрудники Binance, и ее бывшие деловые партнеры.

По прошествии двух месяцев с начала спецоперации Binance продолжает работать в России, хотя и постепенно ограничивает возможности своих российских пользователей. Многие ее прямые конкуренты за это время успели свернуть свой российский бизнес. Так поступила, к примеру, биржа EXMO.com. Ее представители заявили, что больше биржа не будет обслуживать российских и белорусских клиентов, и что она продает свой бизнес в России.

Объемы торгов Binance в России резко выросли с начала спецоперации. Это связано даже не столько с самой биржей, а с тем, что россияне обратились к криптовалюте, чтобы защитить свои активы от западных санкций и девальвации рубля.

В то же время, со слов представителей юридического отдела Binance, «активное взаимодействие с российским правительством» в настоящее время прекращено из-за спецоперации, пишет Reuters.

Binance попросили «приземлиться»

В начале февраля 2022 г. российские власти утвердили концепцию развития отечественного рынка криптовалют, в основе которой лежат идеи Министерства финансов. Помимо прочего, документ предлагает «приземлить» в России иностранные криптобиржи, то есть заставить их открыть представительства в стране и реализовать техническую интеграцию с уполномоченными на обмен криптовалюты российскими банками.

Reuters со ссылкой на Глеба Костарева пишет, что в соответствии с этим документом Binance договорилась с Росфинмониторингом о создании своего местного подразделения в России, Через него российские власти смогли бы запрашивать данные клиентов.

Другие представители биржи все это отрицают. На вопрос агентства, приступила ли Binance к созданию этого местного подразделения, они ответили: «Если в будущем мы рассмотрим возможность создания местного подразделения в России, Binance никогда не будет делиться данными без законного запроса правоохранительных органов».

Российские proxy занимают рынок Техника

Отвечая на вопросы Reuters, сотрудники Binance заявили, что до спецоперации руководство биржи поддерживало российское законодательство, которое внесло бы ясность в регулирование криптовалют. Но конфликт с Украиной и санкции Запада в отношении многих российских банков сделали «практически невозможным для какой-либо платформы инициировать или рассматривать планы на будущее в регионе», добавили они.

Отметим, что в феврале 2022 г. Binance вошла в Ассоциацию банков России (АБР), сообщала биржа. «Президиум совета Ассоциации банков России одобрил вступление Binance в ассоциацию и принял решение создать экспертный центр по цифровым финансовым активам и цифровым валютам», – указывалось в сообщении. Вступление биржи в АБР было продиктовано стремлением обеспечить диалог с федеральными органами власти, законодателями, экспертами в сфере цифровых финансовых активов и цифровых валют.

Нетипичное поведение

Примечательно, что готовность Binance сотрудничать с российскими госорганами, будь то Росфинмониториг или ФСБ, о котором пишет Reuters, резко контрастирует с поведением биржи в других странах. По информации агентства, национальные регуляторы некоторых других стран неоднократно обвиняли биржу в сокрытии информации.

Например, в августе 2021 г. британский регулятор заявил, что подразделение Binance в Великобритании «не может эффективно контролироваться» после того, как оно отказалось отвечать на вопросы о своем глобальном бизнесе. Регулятор Лихтенштейна в отчете за 2020 г. написал, что отношения Binance с этим органом были «непрозрачными», поскольку он отказался предоставлять финансовую информацию по запросу. Также в 2019 г. Binance отказалась от планов по получению лицензии для работы на Мальте из-за опасений основателя и гендиректора биржи Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao) по поводу требуемого уровня раскрытия финансовой информации.

Как Binance пришла в Россию

Биржа Binance была основана Чжао в 2017 г. Сам Чжао впервые посетил Россию в качестве генерального директора Binance в октябре 2019 г. А годом ранее в своем блоге биржа обратила внимание на «гиперактивное» российское криптосообщество.

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Binance нацелилась на Россию для расширения своего присутствия на мировой арене. Биржа заключила партнерское соглашение с платежной компанией Advcash из Белиза, чтобы пользователи могли вносить и снимать рубли с помощью банковских карт. Представители Advcash сообщили Reuters, что это партнерство все еще активно, несмотря на антироссийские санкции.

Binance постепенно заняла доминирующую долю российского крипторынка. К середине 2021 г. объемы торгов Binance в России сделали ее вторым по величине рынком биржи в мире после Китая, в том числе среди крупных клиентов, которые торгуют большими объемами криптовалюты.

Через шесть дней с начала спецоперации Binance пережила взрывной рост торговли рублем из-за иностранных санкций и ограничений российских властей на снятие иностранной валюты. Данные CryptoCompare показывают, что средний дневной объем рублевых транзакций Binance в первые три недели спецоперации был почти в четыре раза выше, чем месяцем ранее. По данным исследовательской компании CryptoCompare, в марте 2022 г. Binance обработала почти 80% всех сделок по конвертации рубля в криптовалюту на сумму около 85 млрд руб.