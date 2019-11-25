МТC продала украинские активы

МТС объявила о подписании c Telco Solutions and Investments, являющейся подконтрольной телекоммуникационной компании Bakcell, которая входит в международную группу компаний NEQSOL Holding, юридически обязывающего соглашения о продаже телекоммуникационного бизнеса в Украине. Совет директоров МТС 23 ноября рекомендовал также утвердить специальные дивиденды в размере 26,48 млрд рублей по итогам девяти месяцев 2019 года.

В рамках соглашения, МТС через свою 100% дочернюю компанию Allegretto Holding S.a.r.l. (Люксембург) продает 100% долю в компании Preludium BV (Нидерланды), единственном акционере ПрАО «ВФ Украина», за $734 миллиона, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 миллионов. Передача акций пройдет в ближайшее время.

«Сделка комплементарна обновленной стратегии МТС, которая предполагает концентрацию усилий на российском рынке, генерирующем более 90% выручки Группы, и развитие на основе базового телеком-бизнеса комплекса современных цифровых сервисов. С учетом незначительной доли украинского бизнеса в масштабе Группы, МТС сохранит привлекательный уровень дивидендных выплат в рамках принятой в начале года политики», — отметил президент МТС Алексей Корня.

Совет директоров МТС принял 23 ноября решение рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров МТС 30 декабря 2019 года утвердить специальные дивиденды в размере 13,25 рублей на одну обыкновенную акцию МТС (26,50 рублей на одну АДР) на общую сумму 26,48 миллиарда рублей , принимая во внимание финансовые результаты МТС за девять месяцев 2019 года и сделку по продаже ПрАО «ВФ Украина».

Совет директоров МТС рекомендовал назначить на 6 декабря 2019 года дату закрытия реестра для участия во внеочередном собрании акционеров, а на 10 января 2020 года – дату закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение специальных дивидендов.