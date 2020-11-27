Samsung отправит привычный формат смартфонов в небытие

Samsung разрабатывает совершенно новые форм-факторы смартфонов. В дополнение к складным Fold, Z Fold 2 и Z Flip она хочет выпустить смартфон-гармошку, складывающуюся в двух местах и смартфон-рулон. Идею последнего она подсмотрела у LG и китайской TCL.

Эра новых форм-факторов

Компания Samsung работает сразу над несколькими форм-факторами своих будущих смартфонов, которые до нее никто серийно не производил. Об этом стало известно из допущенной ею утечки набросков, проливающих свет на два возможных дизайна смартфонов недалекого будущего.

Как пишет портал Gizmochina, в планы Samsung входит выпуск «смартфона-гармошки» и «смартфона-свитка», где первый, согласно изображениям, сможет заменить собой классические моноблоки, а второй пригодится для быстрого набора текста. В итоге он может стать конкурентом современных планшетов и даже ноутбуков, включая вышедший в России в ноябре 2020 г. лэптоп Lenovo ThinkPad X1 Fold с гибким сенсорным экраном.

Продвинутый Galaxy Fold

Первый концепт смартфона, который, возможно, когда-нибудь выпустит Samsung, можно считать эволюцией Galaxy Fold. Аппарат, показанный в феврале 2019 г. и добравшийся до России лишь к осени 2019 г., переродился затем в Galaxy Z Fold 2 и получил ответвление в виде раскладушки Galaxy Z Flip.

Возможно, именно так будет выглядеть одно из следующих поколений Galaxy Fold

Новая конструкция смартфона предусматривает трехсекционное исполнение, то есть основной экран будет сгибаться в двух местах. В раскрытом виде устройство превратится в планшетный компьютер привычной современным пользователям толщины, но если сложить его, то в руке владельца окажется в три раза менее тонкий гаджет, притом без дополнительного фронтального экрана – при такой компоновке треть основного дисплея останется открытой, что позволит использовать только ее, не раскрывая смартфон полностью.

Подобное использование экрана реализовано в смартфонах Huawei Mate X и Mate Xs. В отличие от Galaxy Fold и Z Fold 2, они закрываются экраном наружу, и в таком положении часть дисплея, оказавшаяся на тыльной части, становится неактивной во избежание случайных касаний.

Смартфон-рулон

Идея мобильного устройства, выполненного в виде свитка, где роль длинного бумажного полотна выполняет сенсорный экран, принадлежит вовсе не Samsung. Над подобным смартфоном достаточно давно работает и южнокорейская компания LG – она запатентовала его еще в конце декабря 2018 г.

Такой смартфон-планшет будет удобно носить с собой

В смартфоне LG используется ее фирменная технология ROLED – именно она позволяет производить сверхгибкие экраны. Изначально ROLED создавалась для супертонких телевизоров, которые можно свернуть, словно холст, положить в тубус и убрать на хранение, чтобы не занимал место.

Концепция мобильника Samsung примерно такая же, но если патент LG предусматривает не только корпус, но и функциональный «подбородок» у экрана, то у Samsung есть только корпус. В то же время экран у пока не существующего детища Samsung заметно больше – на нем хватает места и для полноразмерной виртуальной клавиатуры, и для окна приложения.

Корпус изобретения Samsung имеет цилиндрическую форму, и дисплей предполагается хранить в нем в скрученном состоянии. Пользователь сможет вытягивать экран на нужную ему длину – для просмотра уведомлений, открытия одного или нескольких приложений, просмотра видео и других задач.

Ждать осталось недолго

Утечка Samsung не сопровождалась сроками появления устройств, подобных показанным на изображениях, в свободной продаже. Между тем, в скором будущем и Samsung, и LG могут столкнуться с серьезной конкуренцией Китая в новом, пока не открытом сегменте рынка смартфонов.

Так видит рулонный смартфон будущего компания LG

Еще в октябре 2020 г. компания TCL из Поднебесной показала работу смартфона с рулонным экраном собственной разработки. Притом, в отличие от южнокорейских техногигантов, у TCL есть не просто концепты, а рабочий прототип.

Дисплей, используемый в прототипе TCL – это OLED-панель. По информации портала MSPowerUser, TCL «печатает» такие экраны при помощи специальных «струйных принтеров» на гибкой подложке. В скрученном состоянии диагональ рабочей поверхности экрана составляет 4,5 дюйма, а в раскрытом – 6,7 дюйма.

Смартфон-рулон в исполнении TCL

По заявлениям представителей TCL, на текущем этапе разработки этапе они смогли повысить долговечность экрана до существенных показателей. Одна такая панель выдерживает как минимум 200 тыс. сворачиваний и развертываний – ровно такой же показатель надежности демонстрируют смартфоны Samsung Galaxy Fold и Z Fold 2 со складными экранами.

По оценке ведущего аналитика DisplaySearch Росса Янга (Ross Young), долго ждать появления гаджетов с рулонными экранами не придется. Однако он не стал называть даже приблизительные сроки их поступления в продажу.