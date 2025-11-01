Разделы

«М.Видео» объявляет о скором старте продаж смарт-часов Huawei Watch Ultimate 2

«М.Видео» объявляет о скором старте продаж премиальных смарт-часов Huawei Watch Ultimate 2 для активных пользователей и любителей спорта на открытом воздухе. Он состоится 5 ноября 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Huawei Watch Ultimate 2 сочетают в себе профессиональные спортивные режимы, возможность погружения на глубину до 150 метров и подводную связь на основе гидролокатора.

Huawei Watch Ultimate 2 созданы с использованием жидкого металла на основе сплава циркония, что обеспечивает высокий уровень прочности и устойчивости к механическим воздействиям. Дополнительную защиту создают керамический безель и сапфировое стекло, на котором не остаются царапины.

Умные часы также оснащены 1,5-дюймовым LTPO 2.0 AMOLED-экраном с яркостью до 3500 нит.

Смарт-часы представлены в синем и черном цветах. Во всех моделях предусмотрен ремешок из фторэластомера, а также удлиненный ремешок для дайвинга. В синей версии предусмотрен дополнительный титановый ремешок. Вес модели составляет 80,5 грамма (без ремешка).

Встроенный гидролокационный модуль позволяет обмениваться короткими сообщениями под водой на расстоянии до 30 метров между устройствами, что упрощает взаимодействие между дайверами. Смарт-часы Huawei Watch Ultimate 2 соответствуют уровню водонепроницаемости 20 АТМ по стандарту ISO 22810 и отвечают требованиям стандарта EN 13319 для дайвинга. Это позволяет использовать устройство профессиональным спортсменам во время тренировок и соревнований. Технологии мониторинга позволяют безопасно погружаться на глубину и отслеживать эффективность своих показателей.

Смарт-часы поддерживают звонки через eSIM без необходимости подключения смартфона. Система шумоподавления на базе искусственного интеллекта обеспечивает чистое звучание даже в условиях сильного ветра или внешних шумов.

Система Huawei TruSense и технология X-TAP с мультисенсорами обеспечивают точный сбор данных о состоянии пользователя с помощью трех основных датчиков – ЭКГ, ФПГ и датчик силы нажатия. Измерения выполняются через кончик пальца, за 1 минуту человек получает мониторинг по 10 основным показателям.

Цены на новинку на сайтах «М.Видео» и «Эльдорадо»

Huawei Watch Ultimate 2 в черном цвете — 64 999 руб. В период с 5 ноября по 30 ноября 2025 г. покупатели получат в подарок наушники Huawei FreeBuds Pro 4.

Huawei Watch Ultimate 2 в синем цвете — 79 999 руб. В период с 5 ноября по 30 ноября 2025 г. покупатели получат в подарок наушники Huawei FreeBuds Pro 4.

