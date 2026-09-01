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В России запустят первый спортивный суперапп с ИИ-аналитикой и данными из разных сервисов

Осенью на российский рынок выходит Sport Concierge — суперапп, который объединит в одной платформе функции различных спортивных сервисов и гаджетов. Одна из ключевых разработок приложения — собственный ИИ-индекс NEO, который анализирует состояние пользователя и оценивает его готовность к конкретной тренировке. Приложение собирает данные о тренировках и состоянии человека, проводит аналитику, позволяет общаться с тренером и другими пользователями во встроенном мессенджере и помогает планировать нагрузку. Внутри платформы будет работать отдельная социальная сеть для спортсменов. Об этом CNews сообщили представители Sport Concierge.

Sport Concierge представляет российскую альтернативу зарубежным спортивным сервисам таким как Strava, TrainingPeaks и Intervals. При этом приложение не копирует функционал конкретного продукта, а интегрирует разнообразные данные в единой цифровой среде. Среди заявленных интеграций на первоначальном этапе — Garmin, Whoop, Apple Health и Strava.

Отличительная технология приложения — основанный на искусственном интеллекте индекс NEO, который оценивает готовность человека к конкретной тренировке. ИИ-анализ учитывает не только стандартные показатели, такие как сон, сердечный ритм и усталость, но и тип предстоящей активности, когнитивную нагрузку и эмоциональное состояние. На основе этих данных пользователь получает персональные рекомендации.

Какие тенденции определят рынок заказной разработки в ближайшие годы
Какие тенденции определят рынок заказной разработки в ближайшие годы Цифровизация

Помимо аналитики, в Sport Concierge представлены календарь и планирование тренировок, общение с тренером и другими пользователями во встроенном мессенджере, публикация спортивных результатов, поиск единомышленников, клубов и событий. Отдельные инструменты предусмотрены для тренеров и спортивных клубов.

Базовые функции Sport Concierge будут бесплатными, а расширенная ИИ-аналитика и дополнительные возможности NEO войдут в платные уровни подписки. После запуска команда планирует расширять функциональность платформы. Запуск приложения запланирован на осень 2026 г.

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