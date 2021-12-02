В Ornament появилась интеграция с Apple Health

В новой версии приложения превентивной медицины Ornament появилась возможность интеграции с приложением Apple Health. Теперь пользователи iPhone смогут получать более точные рекомендации не только на основе своих лабораторных анализов, но и их симбиоза с образом жизни, физической активностью, качеством сна, питанием и другими полезными данными.

Ornament — мобильное приложение превентивной медицины, которое оцифровывает, расшифровывает, хранит результаты лабораторных исследований, анализирует их и, в случае каких-либо отклонений, дает рекомендации по дальнейшим действиям, предлагая поддержку от врачей-специалистов. В новой интегрированной с Apple Health версии, пользователи Ornament смогут получать более точные рекомендации по здоровью на основе своего образа жизни, физической активности, качества сна и питания. Например, если в профиле недостаточно анализов для оценки сердечно-сосудистой системы, но при этом, согласно Apple Health, владелец ведет сидячий образ жизни, ест много жирной пищи, а его пульс в спокойном состоянии — выше среднего, то даже без дополнительных анализов крови Ornament сможет указать на потенциальные риски и своевременно предложит пройти кардиологический чекап. Информация о менструальном цикле женщины позволит более точно интерпретировать результаты тестов на гормоны.

Apple Health агрегирует множество полезных для здоровья данных из различных приложений, установленных на смартфоне пользователя. После обновления Ornament, необходимо разрешить приложению доступ к данным Apple Health, и вся информация автоматически интегрируются в профиль пользователя. В случае, если по каким-то причинам пользователь не захочет, чтобы приложения делились данными, и не даст разрешения, обмена не произойдет, и оба приложения продолжат работать в автономном режиме.

В текущей версии интеграции с Apple Health приложение Ornament получит доступ к данным о весе, росте, индексу массы тела, артериальном давлении, уровне глюкозы в крови, пульсе, количестве шагов, средней температуре тела, насыщении крови кислородом, что позволит давать более точную оценку здоровья и состояния организма пользователей, укрепляя лидерские позиции Ornament в high tech сегменте превентивной медицины.