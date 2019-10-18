Huawei представила умные часы Huawei Watch GT 2 в России. Цена. Фото

Huawei Consumer Business Group объявила о начале продаж в России умных часов нового поколения Huawei Watch GT 2. Часы построены на базе новейшего чипсета Kirin A1, разработанного специально для носимых устройств, и выпускаются в двух вариантах с диаметром циферблата 42 и 46 мм. По сравнению с первым поколением Huawei Watch GT, новая версия получила более продолжительное время автономной работы, дополнительные режимы спортивных тренировок, функцию музыкального плеера с хранилищем на 500 треков, а также возможность совершать звонки с помощью Bluetooth.

Умные часы Huawei Watch GT 2 оснащены чипсетом Kirin A1, построенным на базе энергоэффективных ядер Cortex-M7 потребляющих 10 мА/МГц, что значительно ниже среднего по отрасли показателя в 30 мА/МГц. Это позволяет часам Watch GT 2 с корпусом диаметром 46 мм работать без подзарядки до 14 дней при типичном сценарии использования и до 30 часов с непрерывно включенным GPS трекером. Версия с корпусом диаметром 42 мм работает до семи дней при смешанном сценарии, и до 15 часов при включенном GPS.

Процессор Kirin A1 поддерживает Bluetooth 5.1, что позволяет отвечать на входящие звонки, находясь на расстоянии до 150 метров от смартфона. Теперь пользователи могут сохранять любимые номера в смарт-часах и совершать звонки без помощи телефона.

Умные часы Huawei Watch GT 2

Новые часы получили оптический сенсор для мониторинга сердечного пульса, шестиосевой гироскоп и акселерометр, благодаря которым устройство способно с высокой точностью измерять линейное и угловое ускорение во всех трех плоскостях. Это позволяет Huawei Watch GT 2 распознавать практически любые движения руки и отслеживать изменения пульса на протяжении длительных тренировок, включая марафонские забеги и заплывы в открытой воде, которые стали возможны благодаря водонепроницаемому корпусу с защитой от воды до 50 метров.

Унаследовав классический дизайн от предыдущего поколения умных часов Huawei, новые Watch GT 2 стали еще более эргономичными за счет безрамочного экрана с защитным 3D-стеклом. Металлический корпус часов имеет толщину 10,7 мм в 46-мм моделях и 9,4 мм в версиях с корпусом 42 мм. Модели 46мм оснащены сенсорным AMOLED HD-экраном с диаметром 1,39 дюйма и разрешением 454×454 точки, а 42 мм модели — экраном диаметром 1,2 дюйма с разрешением 390×390 пикселей. Watch GT 2 также предлагают пользователям большой выбор циферблатов, которые позволят максимально персонализировать интерфейс устройства.

Часы Huawei Watch GT 2 имеют 15 спортивных режимов, включая восемь видов тренировок на открытом воздухе (бег, ходьба, пеший туризм, бег по тропе, велоспорт, плаванье в открытой воде и триатлон) и семь — в помещениях (ходьба, бег, езда на велосипеде, плаванье в бассейне, свободные тренировки, занятия на эллиптическом и гребном тренажерах). Во время тренировок часы собирают данные по примерно 190 параметрам и предлагают профессиональные рекомендации для улучшения результатов. Полностью погрузиться в тренировочный процесс поможет музыкальное сопровождение: теперь благодаря большой емкости встроенной памяти, часы позволяют сохранить до 500 треков в формате MP3 или ACC.

Технология мониторинга сердечного ритма Huawei TruSeen 3.5 позволяет отслеживать появление брадикардии и сердечной недостаточности. Увидеть график изменения пульса в течение дня можно в приложении Huawei Health. Интеллектуальная технология Huawei TruSleep 2.0 отслеживает качество сна по изменениям пульса и дыхания и предлагает пользователю персональные рекомендации для улучшения ночного отдыха и восстановления. Технология Huawei TruRelax в течение 60 секунд измерит уровень стресса с помощью нескольких вопросов в приложении Huawei Health и поможет определить уровень стресса.

В России смарт-часы Huawei Watch GT 2 с корпусом 46 мм появятся в продаже 24 октября 2019 г. по рекомендованной розничной цене от 14990 руб. в официальном интернет-магазине и в магазинах-партнерах компании. Часы будут представлены в двух цветах: черный матовый и темно-коричневый.

Предзаказ доступен с 17 октября 2019 г. в официальном интернет-магазине и в розничных магазинах Huawei.

Модели с корпусом 42 мм в цветах черная ночь, песочно-бежевый и золотой шампань, а также версия 46мм на титановом браслете появятся в продаже позднее.