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Ookla Detector404 Downdetector Speedtest Сервис мониторинга сайтов Рейтинг скорости мобильного интернета
СОБЫТИЯ
|04.03.2026
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Два любимых россиянами заблокированных сервиса купила компания, сбежавшая из России
centure купила не просто Speedtest и Downdetector. Отныне в ее собственности находится вся компания Ookla, которая владеет обоими сервисами и ранее принадлежала Ziff Davis. Проект Downdetector
|18.12.2025
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В России официально запущен OpenSpeedTest.ru: отечественная альтернатива Speedtest.net с независимым рейтингом провайдеров
На фоне проблем с доступом к зарубежным сервисам измерения скорости (Speedtest.net), в России состоялся официальный запуск независимого проекта OpenSpeedTest.ru. Это полностью российская разработка, созданная для точного анализа качества связи с учетом особеннос
|15.09.2025
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В Windows 11 встроят аналог сервиса, заблокированного в России
и Х под псевдонимом phantomofearth (@phantomofearth). Оригинальный SpeedTest, развиваемый компанией Ookla – самый популярный и известный сервис в своем сегменте. До лета 2025 г. он регулярно по
|15.08.2025
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«Яндекс» вернул к жизни свой сервис измерения скорости интернета на замену заблокированному Speedtest
канского сервиса Speedtest. Об этом CNews писал в конце июля 2025 г. Владельца Speedtest — компанию Ookla — обвиняли в связях с американскими спецслжубами, а россиянам рекомендовали пользоватьс
|30.07.2025
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В России заблокирован Speedtest
к Speedtest использовался российскими сотовыми операторами Speedtest - сервис американской компании Ookla, позволяющий замерять скорость интернет-соединения. Сервис работает через веб-интерфейс
|17.10.2024
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Власти хотят запретить в России SpeedTest. Технически сделать это непросто, есть риск поломать Рунет
России есть «множество отечественных и зарубежных сервисов» для замеров скорости интернета. Однако Ookla SpeedTest – самый известный и один из крупнейших. В его активе более 16,2 тыс. серверов
|04.07.2024
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В России запущен суверенный Downdetector - сервис анализа сбоев на сайтах
статистику по России, а показывал данные по США. Переключить пользователю регион самостоятельно сайт также не позволял. ИТ-сервис downdetector.com принадлежит и поддерживается американской компанией Ookla. Вероятно, руководство компании закрыло российский сегмент из-за введенных со стороны правительства США экономических санкций против России или же личной поддержке руководства компании
|10.06.2024
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Власти создали российский суверенный Speedtest
зиционирует «Просеть» как отечественный аналог известного приложения Speedtest (разработчик финская Ookla), но с дополнительными функциями. Приложение позволяет определить скорость интернет-сое
|26.10.2022
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Роскомнадзор запустит анализатор сайтов на замену популярного американского ресурса
тавленную на веб-сайтах и в мобильных приложениях. Downdetector принадлежит американской компании Ookla, которая также владеет сервисом для измерения скорости интернета Speedtest. Возможности
|07.07.2022
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Мобильная сеть «Мегафона» признана лучшей в России
ь ближайшего конкурента. Об этом говорят результаты независимых исследований международной компании Ookla. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона» Исследование основано на замерах скоро
|05.07.2022
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Speedtest оштрафуют за отказ перенести данные пользователей в Россию
ативный штраф В Мировой суд Москвы поступил административный протокол в адрес американской компании Ookla, которой принадлежит сервисом по измерению скорости интернета Speedtest. Об этом пишет
|08.07.2020
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«Мегафон» увеличил скорость мобильного интернета в первом полугодии 2020 года
ссии. «Мегафон» признан лидером по скорости мобильного интернета четвертый год подряд. Исследование Ookla основано на замерах скорости интернета, которые проводят абоненты в приложении Speedtes
|14.02.2020
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У МТС проблемы со связью по всей России
нска, Сургута и Краснодара. Пятничные сложности На момент написания материала сервис DownDetector зафиксировал последний сбой в сети МТС 14 февраля 2020 г. в 14:03:24. Обзор сбоев сети МТС. Источник: DownDetector CNews направил запрос в МТС с просьбой прокомментировать сегодняшнюю ситуацию со связью в сети оператора. На момент написания материала представители МТС не ответили на запрос. Гео
|25.01.2018
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Speedtest: самый быстрый мобильный интернет в России у «Мегафона»
ких измерений скорости доступа в интернет, проведенных в мобильном приложении Speedtest от компании Ookla, лидером по скорости мобильного интернета 4G среди в России, в том числе в Москве и Сан
|14.02.2014
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Российский НИИ создает альтернативу Speedtest
иваться на мобильные устройства. По сути Intest является аналогом Speedtest, разработанного финской Ookla. «Но Speetest работает по неизвестным алгоритмам и использует неизвестные серверы, его
|28.10.2011
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Вышло приложение QIP SpeedTest для Android
Портал QIP сообщил о выходе приложения QIP SpeedTest для мобильных телефонов на базе Android. QIPSpeedTest позволяет в любом городе мира самостоятельно проверить состояние мобильного интернета и узнать агрегированные данные о реальной с
|22.11.2006
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Speedtest.net: сайт-счетчик скорости канала
ие проверки скорости требует установки Flash 7. Технология Speedtest.net основана на тесте скорости Ookla Speed Test - лицензируемом приложении, которое можно купить и установить на своём серве
Ookla и организации, системы, технологии, персоны:
|Вольфсон Влад 59 4
|Оситис Анастасия 12 3
|Вермишян Геворк 67 3
|Титов Алексей 65 3
|Могилин Артём 6 3
|Мельник Сергей 24 2
|Скурихин Владимир 18 2
|Денисов Сергей 24 2
|Куликов Роман 31 2
|Русинов Михаил 54 2
|Югай Виктор 66 2
|Перцев Антон 18 2
|Никифоров Николай 1141 2
|Антонян Эмин 12 2
|Марсагишвили Александр 4 1
|Романов Кирилл 32 1
|Рудских Дмитрий 40 1
|Ермоленко Роман 7 1
|Малахов Марк 32 1
|Шевченко Андрей 19 1
|Поблагуев Сергей 4 1
|Сайфутдинова Галия 6 1
|Калашникова Людмила 30 1
|Фомин Павел 66 1
|Никишин Сергей 1 1
|Хуторцев Сергей 12 1
|Цаплин Никита 97 1
|Коник Леонид 20 1
|Галиуллин Клим 1 1
|Матвиенко Роман 36 1
|Степанова Олеся 38 1
|Картузов Евгений 1 1
|Скоков Олег 2 1
|Трофимчук Денис 58 1
|Горлин Борис 2 1
|Сивцов Денис 2 1
|Жукович Евгений 14 1
|Левчик Василий 2 1
|Зимин Вадим 21 1
|Байгильдин Дамир 41 1
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