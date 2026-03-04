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Ookla Detector404 Downdetector Speedtest Сервис мониторинга сайтов Рейтинг скорости мобильного интернета

Ookla - Detector404 - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета

СОБЫТИЯ


04.03.2026 Два любимых россиянами заблокированных сервиса купила компания, сбежавшая из России

centure купила не просто Speedtest и Downdetector. Отныне в ее собственности находится вся компания Ookla, которая владеет обоими сервисами и ранее принадлежала Ziff Davis. Проект Downdetector

18.12.2025 В России официально запущен OpenSpeedTest.ru: отечественная альтернатива Speedtest.net с независимым рейтингом провайдеров

На фоне проблем с доступом к зарубежным сервисам измерения скорости (Speedtest.net), в России состоялся официальный запуск независимого проекта OpenSpeedTest.ru. Это полностью российская разработка, созданная для точного анализа качества связи с учетом особеннос
15.09.2025 В Windows 11 встроят аналог сервиса, заблокированного в России

и Х под псевдонимом phantomofearth (@phantomofearth). Оригинальный SpeedTest, развиваемый компанией Ookla – самый популярный и известный сервис в своем сегменте. До лета 2025 г. он регулярно по
15.08.2025 «Яндекс» вернул к жизни свой сервис измерения скорости интернета на замену заблокированному Speedtest

канского сервиса Speedtest. Об этом CNews писал в конце июля 2025 г. Владельца Speedtest — компанию Ookla — обвиняли в связях с американскими спецслжубами, а россиянам рекомендовали пользоватьс
30.07.2025 В России заблокирован Speedtest

к Speedtest использовался российскими сотовыми операторами Speedtest - сервис американской компании Ookla, позволяющий замерять скорость интернет-соединения. Сервис работает через веб-интерфейс
17.10.2024 Власти хотят запретить в России SpeedTest. Технически сделать это непросто, есть риск поломать Рунет

России есть «множество отечественных и зарубежных сервисов» для замеров скорости интернета. Однако Ookla SpeedTest – самый известный и один из крупнейших. В его активе более 16,2 тыс. серверов
04.07.2024 В России запущен суверенный Downdetector - сервис анализа сбоев на сайтах

статистику по России, а показывал данные по США. Переключить пользователю регион самостоятельно сайт также не позволял. ИТ-сервис downdetector.com принадлежит и поддерживается американской компанией Ookla. Вероятно, руководство компании закрыло российский сегмент из-за введенных со стороны правительства США экономических санкций против России или же личной поддержке руководства компании

10.06.2024 Власти создали российский суверенный Speedtest

зиционирует «Просеть» как отечественный аналог известного приложения Speedtest (разработчик финская Ookla), но с дополнительными функциями. Приложение позволяет определить скорость интернет-сое
26.10.2022 Роскомнадзор запустит анализатор сайтов на замену популярного американского ресурса

тавленную на веб-сайтах и ​​в мобильных приложениях. Downdetector принадлежит американской компании Ookla, которая также владеет сервисом для измерения скорости интернета Speedtest. Возможности
07.07.2022 Мобильная сеть «Мегафона» признана лучшей в России

ь ближайшего конкурента. Об этом говорят результаты независимых исследований международной компании Ookla. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона» Исследование основано на замерах скоро
05.07.2022 Speedtest оштрафуют за отказ перенести данные пользователей в Россию

ативный штраф В Мировой суд Москвы поступил административный протокол в адрес американской компании Ookla, которой принадлежит сервисом по измерению скорости интернета Speedtest. Об этом пишет

08.07.2020 «Мегафон» увеличил скорость мобильного интернета в первом полугодии 2020 года

ссии. «Мегафон» признан лидером по скорости мобильного интернета четвертый год подряд. Исследование Ookla основано на замерах скорости интернета, которые проводят абоненты в приложении Speedtes
14.02.2020 У МТС проблемы со связью по всей России

нска, Сургута и Краснодара. Пятничные сложности На момент написания материала сервис DownDetector зафиксировал последний сбой в сети МТС 14 февраля 2020 г. в 14:03:24. Обзор сбоев сети МТС. Источник: DownDetector CNews направил запрос в МТС с просьбой прокомментировать сегодняшнюю ситуацию со связью в сети оператора. На момент написания материала представители МТС не ответили на запрос. Гео
25.01.2018 Speedtest: самый быстрый мобильный интернет в России у «Мегафона»

ких измерений скорости доступа в интернет, проведенных в мобильном приложении Speedtest от компании Ookla, лидером по скорости мобильного интернета 4G среди в России, в том числе в Москве и Сан
14.02.2014 Российский НИИ создает альтернативу Speedtest

иваться на мобильные устройства. По сути Intest является аналогом Speedtest, разработанного финской Ookla. «Но Speetest работает по неизвестным алгоритмам и использует неизвестные серверы, его

28.10.2011 Вышло приложение QIP SpeedTest для Android

Портал QIP сообщил о выходе приложения QIP SpeedTest для мобильных телефонов на базе Android. QIPSpeedTest позволяет в любом городе мира самостоятельно проверить состояние мобильного интернета и узнать агрегированные данные о реальной с
22.11.2006 Speedtest.net: сайт-счетчик скорости канала

ие проверки скорости требует установки Flash 7. Технология Speedtest.net основана на тесте скорости Ookla Speed Test - лицензируемом приложении, которое можно купить и установить на своём серве

Публикаций - 105, упоминаний - 156

Ookla и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 11081 60
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1601 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16331 9
Yandex - Яндекс 9463 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9601 6
Samsung Electronics 11192 5
X Corp - Twitter 2945 5
Huawei 4746 4
VK - Mail.ru Group - Компания ВК 3630 4
Microsoft Corporation 25924 3
Qualcomm Technologies 1994 3
Apple Inc 13351 3
Meta Platforms - Facebook 4640 3
LG Electronics 3752 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3092 3
Telegram Group 3048 3
Google LLC 12855 3
Head Mare - Хакерская группировка 21 2
Ростелеком 11101 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3406 2
IFTTT - If This Then That 13 2
Alibaba Group 486 2
Accenture plc 725 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 956 2
Sony - Sony Group Corporation 6766 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5138 2
PayPal 675 2
Flowwow - Флаувау 45 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 2
МегаФон - Цифровые Бизнес Решения 4 1
ЦПР - Цифровые платформенные решения 6 1
DISH Network - EchoStar Communications - EchoStar Orbital Corporation - EchoStar Technologies Corporation 105 1
SFR - Société française du radiotéléphone 66 1
Siemens AG - Siemens Group 2677 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1033 1
U.S. Cellular 16 1
Bouygues Telecom 65 1
Морион 18 1
Morion Digital - Морион Диджитал - технопарк 9 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 257 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 505 3
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 326 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 3
eBay Inc 1644 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3177 2
ГПБ - Газпромбанк 1304 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1425 2
Microsoft - LinkedIn 710 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1102 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 2006 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 344 2
ЦИАН - CIAN 204 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 739 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 267 2
Uber 366 2
ВТБ Корпоративный акселератор 26 1
Live Nation 3 1
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 163 1
Сибур Холдинг - Сибур Тобольск - Тобольск-Нефтехим - Тобольский нефтехимический комбинат 8 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1871 1
Конар Промышленная группа 2 1
Vandrouki 2 1
Ziff Davis 25 1
DDX Fitness - Дидиикс 11 1
РЖД - Российские железные дороги 2113 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9171 1
Почта России ПАО 2407 1
Связной ГК 1406 1
НСПК - Национальная система платежных карт 965 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1923 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1572 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 539 1
Альфа-Банк 1997 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 541 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 197 1
Евросеть 1421 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 519 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 68 1
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 45 1
МегаФон Финанс - МФФ 13 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3108 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14156 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3741 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5496 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 282 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 892 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3719 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5820 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 267 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 315 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 69 2
Администрация Перми - Пермская городская Дума - органы государственной власти 26 1
Судебная власть - Judicial power 2541 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Федеральное правительство США - Высшие федеральные органы государственной власти США 1709 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5925 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3236 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1197 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5010 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1554 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1627 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2930 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1067 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 136 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 54 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 131 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 110 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 474 5
Международная академия связи - МАС 46 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 542 3
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
Ассоциация менеджеров 110 1
WWWF - World Wide Web Foundation - Web Foundation 7 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 153 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
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АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9818 56
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Сингапур - Республика 1975 3
Индия - Bharat 5933 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1540 3
Саудовская Аравия - Королевство 676 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1864 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58845 25
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34556 11
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7140 11
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7797 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27850 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54473 9
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2896 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16484 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22215 8
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6123 8
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3839 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8199 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18532 6
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1965 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8019 6
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 504 6
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 510 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11047 6
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3273 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5900 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5876 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6229 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3905 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11585 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4505 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3854 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6281 4
Английский язык 7099 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2797 3
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9052 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4137 3
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 388 3
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 254 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1795 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10649 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2837 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2194 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6902 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2223 2
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 6015 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1310 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11623 3
Forbes - Форбс 1034 2
Bloomberg 1664 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1162 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2528 2
CNews - ZOOM.CNews 1916 2
Известия ИД 800 2
Independent 113 1
Indian Express 9 1
Outlook India 3 1
Wikipedia - Википедия 662 1
BleepingComputer - Издание 468 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 317 1
Ars Technica 453 1
PC Magazine - PCMag 104 1
ComNews - Медиа-бизнес 147 1
Москва 24 - Телеканал 9 1
Neowin 236 1
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Из рук в руки - irr.ru 73 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8700 2
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 2
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 2
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NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 34 1
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Global Market Insights 16 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 21 1
WWWF - World Wide Web Foundation - Open Data Barometer 1 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 554 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 25 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 2
РАН СО - ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 177 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 2
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 1
ЧГПУ имени И.Я. Яковлева - Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева 5 1
ВГЛТУ - Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г. Ф. Морозова 3 1
БГУ им. И. Г. Петровского - Брянский государственный университет имени академика Ивана Георгиевича Петровского 3 1
Воронежский индустриальный колледж ГБПОУ ВО 1 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 617 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1561 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 80 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 318 1
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НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 167 1
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
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CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 637 1
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