Ookla - Detector404 - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета

Два любимых россиянами заблокированных сервиса купила компания, сбежавшая из России centure купила не просто Speedtest и Downdetector. Отныне в ее собственности находится вся компания Ookla, которая владеет обоими сервисами и ранее принадлежала Ziff Davis. Проект Downdetector

В России официально запущен OpenSpeedTest.ru: отечественная альтернатива Speedtest.net с независимым рейтингом провайдеров На фоне проблем с доступом к зарубежным сервисам измерения скорости (Speedtest.net), в России состоялся официальный запуск независимого проекта OpenSpeedTest.ru. Это полностью российская разработка, созданная для точного анализа качества связи с учетом особеннос

В Windows 11 встроят аналог сервиса, заблокированного в России и Х под псевдонимом phantomofearth (@phantomofearth). Оригинальный SpeedTest, развиваемый компанией Ookla – самый популярный и известный сервис в своем сегменте. До лета 2025 г. он регулярно по

«Яндекс» вернул к жизни свой сервис измерения скорости интернета на замену заблокированному Speedtest канского сервиса Speedtest. Об этом CNews писал в конце июля 2025 г. Владельца Speedtest — компанию Ookla — обвиняли в связях с американскими спецслжубами, а россиянам рекомендовали пользоватьс

В России заблокирован Speedtest к Speedtest использовался российскими сотовыми операторами Speedtest - сервис американской компании Ookla, позволяющий замерять скорость интернет-соединения. Сервис работает через веб-интерфейс

Власти хотят запретить в России SpeedTest. Технически сделать это непросто, есть риск поломать Рунет России есть «множество отечественных и зарубежных сервисов» для замеров скорости интернета. Однако Ookla SpeedTest – самый известный и один из крупнейших. В его активе более 16,2 тыс. серверов

В России запущен суверенный Downdetector - сервис анализа сбоев на сайтах статистику по России, а показывал данные по США. Переключить пользователю регион самостоятельно сайт также не позволял. ИТ-сервис downdetector.com принадлежит и поддерживается американской компанией Ookla. Вероятно, руководство компании закрыло российский сегмент из-за введенных со стороны правительства США экономических санкций против России или же личной поддержке руководства компании

Власти создали российский суверенный Speedtest зиционирует «Просеть» как отечественный аналог известного приложения Speedtest (разработчик финская Ookla), но с дополнительными функциями. Приложение позволяет определить скорость интернет-сое

Роскомнадзор запустит анализатор сайтов на замену популярного американского ресурса тавленную на веб-сайтах и ​​в мобильных приложениях. Downdetector принадлежит американской компании Ookla, которая также владеет сервисом для измерения скорости интернета Speedtest. Возможности

Мобильная сеть «Мегафона» признана лучшей в России ь ближайшего конкурента. Об этом говорят результаты независимых исследований международной компании Ookla. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона» Исследование основано на замерах скоро

Speedtest оштрафуют за отказ перенести данные пользователей в Россию ативный штраф В Мировой суд Москвы поступил административный протокол в адрес американской компании Ookla, которой принадлежит сервисом по измерению скорости интернета Speedtest. Об этом пишет

«Мегафон» увеличил скорость мобильного интернета в первом полугодии 2020 года ссии. «Мегафон» признан лидером по скорости мобильного интернета четвертый год подряд. Исследование Ookla основано на замерах скорости интернета, которые проводят абоненты в приложении Speedtes

У МТС проблемы со связью по всей России нска, Сургута и Краснодара. Пятничные сложности На момент написания материала сервис DownDetector зафиксировал последний сбой в сети МТС 14 февраля 2020 г. в 14:03:24. Обзор сбоев сети МТС. Источник: DownDetector CNews направил запрос в МТС с просьбой прокомментировать сегодняшнюю ситуацию со связью в сети оператора. На момент написания материала представители МТС не ответили на запрос. Гео

Speedtest: самый быстрый мобильный интернет в России у «Мегафона» ких измерений скорости доступа в интернет, проведенных в мобильном приложении Speedtest от компании Ookla, лидером по скорости мобильного интернета 4G среди в России, в том числе в Москве и Сан

Российский НИИ создает альтернативу Speedtest иваться на мобильные устройства. По сути Intest является аналогом Speedtest, разработанного финской Ookla. «Но Speetest работает по неизвестным алгоритмам и использует неизвестные серверы, его

Вышло приложение QIP SpeedTest для Android Портал QIP сообщил о выходе приложения QIP SpeedTest для мобильных телефонов на базе Android. QIPSpeedTest позволяет в любом городе мира самостоятельно проверить состояние мобильного интернета и узнать агрегированные данные о реальной с