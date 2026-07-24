МТС объявляет о старте продаж планшета Huawei MatePad Pro Max

МТС объявляет о старте продаж нового планшета Huawei MatePad Pro Max. Устройство получило тонкий корпус, 13,2-дюймовый OLED-экран PaperMatte и емкий аккумулятор. Приобрести новинку уже можно в интернет-магазине МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Планшет представлен в космическом сером и голубом цветах.

Стоимость новинок с учетом скидок в МТС: Huawei MatePad Pro Max (12 ГБ+256 ГБ) PaperMatte Wi-Fi в космическом сером цвете с чехлом-книжкой — 99 990 руб.; Huawei MatePad Pro Max (12 ГБ+256 ГБ) PaperMatte Wi-Fi в космическом сером цвете с клавиатурой — 114 990 руб.; Huawei MatePad Pro Max (12 ГБ+512) PaperMatte Wi-Fi в голубом цвете с клавиатурой — 129 990 руб

«Huawei продолжает укреплять свои позиции на российском рынке планшетов и остается одним из лидеров этого сегмента. По итогам первого полугодия 2026 г. продажи планшетов бренда выросли на 3% в штучном выражении и на 7% в денежном. Такой результат подтверждает высокий интерес покупателей к устройствам Huawei, особенно в среднем и премиальном ценовых сегментах», — сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

uawei MatePad Pro Max получил 13,2-дюймовый гибкий OLED-экран с разрешением 3K и технологией PaperMatte с нанотравлением, которая уменьшает количество бликов и отражений. Благодаря рамкам толщиной 3,5 мм полезная площадь дисплея достигает 94%.

Планшет выполнен в полностью цельнометаллическом корпусе толщиной 4,7 мм, устройство весит 499 г.

Устройство оснащено батареей емкостью 10400 мАч с кремниевым анодом, обеспечивающей до 14,5 часа автономной работы. По сравнению с предыдущим поколением производительность планшета выросла на 20%, а эффективность отвода тепла — на 30%.

Возможности Huawei MatePad Pro Max дополняет основная камера с модулем 50 МП.