«М.Видео» объявляет старт продаж смартфонов серии Huawei nova 16s и наушников Huawei FreeBuds Neo

«М.Видео» объявляет о старте продаж смартфонов серии Huawei nova 16s и наушников Huawei FreeBuds Neo. Линейка Huawei nova 16s отличается объективом 200 МП в старшей модели и емким аккумулятором 7000 мАч. Наушники Huawei FreeBuds Neo сочетают компактную округлую форму, поддержку кодека LDAC и активное шумоподавление для ежедневного использования. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Корпус и экран

Толщина корпуса Huawei nova 16s Pro составляет 7,1 мм при весе 218 г, у Huawei nova 16s — 7,3 мм и 199 г. Камерный блок обеих моделей получил новый двухкольцевой дизайн, а корпус защищен по стандарту IP65 от пыли и влаги. Рамка Huawei nova 16s Pro выполнена из алюминиевого сплава аэрокосмического класса, а экран защищен стеклом Kunlun Glass, которое обеспечивает в 10 раз более высокую устойчивость к падениям и в 5 раз более высокую износостойкость.

Линейка доступна в четырех цветовых решениях — светло-голубом, переливающемся голубом, сияющем черном и, для Huawei nova 16s, белом. Дисплей Huawei nova 16s Pro занимает 6,84 дюйма и достигает пиковой яркости 6000 нит, а экран Huawei nova 16s — 6,68 дюйма с яркостью до 5500 нит.

Съемка

За фотовозможности Huawei nova 16s Pro отвечает основная камера 200 МП с сенсором 1/1,28 дюйма и цветовым массивом RYYB, дополненная перископическим телеобъективом 50 МП с 3,7-кратным оптическим и 100-кратным цифровым зумом. Фронтальная камера 50 МП повышает точность цветопередачи при съемке селфи на 120%. Набор ИИ-инструментов — «Композиция с ИИ», «Перемещение с ИИ», удаление бликов и посторонних объектов — упрощает обработку снимков без специальных навыков.

Производительность и автономность

В основе Huawei nova 16s Pro лежит процессор Huawei Kirin 9010S, а Huawei nova 16s построен на чипе Huawei Kirin 8020, который на 35,21% производительнее, чем в Huawei nova 14. Батарея – 7000 мАч, быстрая зарядка – «Huawei SuperCharge Турбо» 100 Вт. Фирменная оболочка EMUI 16 добавляет управление жестами на базе ИИ, двухстороннее шумоподавление при звонках и единый центр управления конфиденциальностью.

Huawei FreeBuds Neo

Наушники Huawei FreeBuds Neo получили компактный чехол обтекаемой формы и представлены в морозно-белом, туманно-розовом, сияющем серебристом и космическом черном цветах. Вес каждого наушника составляет 4,8 г. Динамические излучатели диаметром 11 мм и поддержка кодека LDAC формируют детализированное звучание, а активное шумоподавление отсекает посторонние звуки в дороге, в транспорте или в шумном офисе.

Заряда наушников хватает на 10 часов непрерывного воспроизведения, а зарядный кейс продлевает автономность до 40 часов. Голосовые вызовы обрабатывает отдельный чип с ИИ-алгоритмами, который очищает голос от посторонних шумов.

Стоимость новинок в каналах продаж «М.Видео» в период с 24 сентября по 2 ноября 2026 г: Huawei nova 16s Pro (12 ГБ + 512 ГБ) – 64 999 руб.; Huawei nova 16s Pro (12 ГБ + 256 ГБ) – 59 999 руб.; Huawei nova 16s (12 ГБ + 512 ГБ) – 49 999 руб.; Huawei nova 16s (12 ГБ + 256 ГБ) – 44 999 руб.

Стоимость Huawei FreeBuds Neo в каналах продаж «М.Видео» в период с 24 сентября по 31 октября 2026 г: Huawei FreeBuds Neo – 8 999 руб.