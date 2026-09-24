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Определитель номера «Яндекса» защитит владельцев новых смартфонов Huawei от телефонных мошенников

Автоматический определитель номера «Яндекса» встроили в Huawei nova 16s — новый флагманский смартфон Huawei для молодой аудитории. Определитель распознает потенциально небезопасные звонки — как входящие, так и исходящие — и заранее предупреждает о них пользователя. В дальнейшем он появится и в других новых смартфонах бренда. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Определитель «Яндекса» интегрирован непосредственно в операционную систему смартфона. Поэтому при разговоре информация о номере отображается в системном уведомлении на экране устройства, а пожаловаться на нежелательный звонок можно прямо из журнала вызовов.

В базе определителя — более 160 млн телефонных номеров. Он распознает и помечает не только потенциально небезопасные, но и полезные номера, например банков или служб доставки, и показывает информацию о них при вызове. Все это помогает решить, стоит ли отвечать на звонок.

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Яндекс

Включить определитель можно при первом запуске смартфона или позже — в настройках приложения «Телефон». Для работы ему требуются подключение к интернету и актуальная версия приложения «Яндекс — с Алисой AI».

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