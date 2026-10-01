МТС запустила продажи смартфонов серии Huawei nova 16s и наушников Huawei FreeBuds Neo

МТС объявляет о старте продаж смартфонов серии Huawei nova 16s с расширенными возможностями для фото и емким аккумулятором, а также наушников Huawei FreeBuds Neo с активным шумоподавлением. Новинки уже доступны для покупки в салонах и интернет-магазине МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Смартфоны Huawei nova 16s Pro и Huawei nova 16s представлены в светло-голубом, переливающемся голубом и сияющем черном цветах, а Huawei nova 16s также доступен в белом. Наушники Huawei FreeBuds Neo представлены в морозно-белом, туманно-розовом, сияющем серебристом и космическом черном цветах. При покупке новинок с 1 октября по 2 ноября 2026 г. пользователи получат скидку до 13 тыс. руб.

Стоимость новинок с учетом скидок в МТС: Huawei nova 16s Pro (12 ГБ + 512 ГБ) – 64 990 руб.; Huawei nova 16s Pro (12 ГБ + 256 ГБ) – 59 990 руб.; Huawei nova 16s (12 ГБ + 512 ГБ) – 49 990 руб.; Huawei nova 16s (12 ГБ + 256 ГБ) – 44 990 руб.; Huawei FreeBuds Neo – 8 990 руб.

«Китайские бренды сохраняют сильные позиции на российском рынке смартфонов — по итогам девяти месяцев 2026 г. на них пришлось 76% продаж в штучном выражении. При этом на ценовой сегмент от 40 до 60 тысяч руб., в котором представлены новинки, приходится около 7% рынка в штуках и 13% в деньгах. Это востребованная категория, в которой покупатели ищут сочетание производительности, качественной камеры и продолжительной автономной работы. Выход новой серии Huawei nova 16s расширяет предложение в этом ценовом диапазоне и дает покупателям больше возможностей для выбора смартфона с продвинутыми характеристиками», — сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

Серия Huawei nova 16s

Линейка включает модели Huawei nova 16s Pro и Huawei nova 16s. Корпус Huawei nova 16s Pro имеет толщину 7,1 мм при весе 218 г, а Huawei nova 16s — 7,3 мм и 199 г. Обе модели получили плоский экран 2.5D с закругленными гранями, новый камерный блок с двумя орбитальными кольцами и защиту корпуса по стандарту IP65. Помимо этого, рамка Huawei nova 16s Pro выполнена из алюминиевого сплава аэрокосмического класса, а экран защищен стеклом Kunlun Glass, которое обеспечивает в 10 раз более высокую устойчивость к падениям и в пять раз более высокую износостойкость.

Диагональ экрана Huawei nova 16s Pro составляет 6,84 дюйма с пиковой яркостью 6000 нит, а у Huawei nova 16s — 6,68 дюйма с яркостью до 5500 нит.

Основная камера Huawei nova 16s Pro получила объектив 200 МП с сенсором 1/1,28 дюйма и массивом цветовых фильтров RYYB, а также перископический телеобъектив 50 МП с 3,7-кратным оптическим и 100-кратным цифровым зумом. Фронтальная камера 50 МП обеспечивает на 120% более точную цветопередачу при съемке селфи. Обработку фотографий упрощают ИИ-функции «Композиция с ИИ», «Перемещение с ИИ» и удаление лишних объектов на снимке.

Huawei nova 16s Pro работает на процессоре Huawei Kirin 9010S, а Huawei nova 16s — на Huawei Kirin 8020, который на 35,21% производительнее чипа в Huawei nova 14. Батарея – 7000 мАч, зарядка «Huawei SuperCharge Турбо» 100 Вт. Интерфейс EMUI 16 добавляет управление жестами на базе ИИ и двухстороннее шумоподавление при звонках.

Huawei FreeBuds Neo

Наушники Huawei FreeBuds Neo получили компактный округлый корпус и звук, оптимизированный для ежедневного использования. 11-мм динамические излучатели и поддержка кодека LDAC обеспечивают детализированное звучание, а активное шумоподавление отсекает посторонние звуки в транспорте и на улице.

Автономность наушников без подзарядки достигает 10 часов, а с учетом зарядного кейса — 40 часов. За качество голосовых вызовов отвечает отдельный чип с алгоритмами на базе искусственного интеллекта.