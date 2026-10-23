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Приложение радио Maximum стало автономным на новых умных часах Huawei

Радио Maximum расширило возможности приложения для умных часов Huawei. На моделях Huawei Watch 6, Huawei Watch 5 и Huawei Watch Ultamate 2 теперь можно слушать эфир, плейлисты и подкасты без подключения к смартфону. Для этого часы должны быть подключены к мобильной сети. Об этом CNews сообщили представители «Русской Медиагруппы».

Летом 2026 г. радио Maximum вышло на рынок носимых устройств, став первой российской радиостанцией с собственным приложением для умных часов Huawei. Если на большинстве устройств сервис позволяет управлять воспроизведением только при подключении к смартфону, то приложение для новых версий научилось работать автономно. Пользователи могут запускать радио и выбирать контент непосредственно на часах, даже если телефона нет рядом. Эта возможность уже доступна на нескольких сериях умных часов.

«Развитие приложения для умных часов – часть нашей работы над цифровыми продуктами радиостанции. Мы стремимся сделать эфир доступнее на разных устройствах и дать слушателям больше свободы в выборе того, как и где слушать радио. Чтобы расширить возможности использования приложения, мы внедрили функцию автономной работы для новых версий часов. Теперь пользователи могут включать любимый контент прямо с часов, не привязываясь к смартфону», – рассказал директор по развитию сайтов и приложений «Русской Медиагруппы» Станислав Скалабан.

Huawei Watch 6 – новая серия умных часов, объединяющая функции связи, мониторинга здоровья и отслеживания спортивной активности. Вместе с приложением радио Maximum устройство позволяет выполнять повседневные задачи, не отрываясь от прослушивания эфира. Пользователи автономно могут переключать треки, ставить воспроизведение на паузу, добавлять контент в избранное и просматривать историю без необходимости подключения к смартфону. Сервис доступен в каталоге AppGallery для часов.

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