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Ozon объявляет старт продаж смартфона Huawei nova 16z

Ozon открывает продажи нового смартфона Huawei nova 16z с объективом для ультрареалистичной съемки с естественной цветопередачей. Модель также получила обновленные ИИ-функции, аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Huawei SuperCharge 100 Вт, а также экран с функцией защиты зрения. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Новые возможности мобильной съемки

Основная камера Huawei nova 16z оснащена объективом с разрешением 50 МП с диафрагмой f/1.9 и большим сенсором 1/1,56 дюйма.

Huawei nova 16z также оснащен 12 МП портретным телеобъективом с оптическим зумом и сенсором RYYB для самых реалистичных портретов. Камера поддерживает 3-кратный оптический зум и цифровое увеличение до 30х, что позволяет детально снимать объекты на расстоянии. Оптическая и ИИ-стабилизация сохраняет четкость кадров и снижает эффект размытия при движении.

Huawei nova 16z получил 50 МП фронтальную портретную камеру с сенсором 1/2,5 дюйма. Она помогает создавать четкие и детализированные селфи даже при слабом освещении без необходимости использовать дополнительный источник света.

Функции искусственного интеллекта

Huawei nova 16z получил набор интеллектуальных инструментов для редактирования фотографий на базе ИИ, которые позволяют корректировать фотографии без специальных навыков в обработке изображений и сложной ручной настройки.

Функция «Удаление объектов с ИИ» позволяет убрать из кадра нежелательные элементы и при необходимости добавить естественное размытие. Алгоритмы ИИ помогают сохранить целостность изображения и плавность цветовых переходов в отредактированных областях — так фотографии выглядят естественно и аккуратно даже после обработки.

Функция «Выбор кадра с наилучшим выражением лица на базе ИИ» помогает подобрать лучшее выражение лица для каждого человека на групповом снимке, чтобы в итоговом кадре все участники выглядели естественно и хорошо.

Батарея для длительной работы

Huawei nova 16z оснащен литий-ионной батареей с кремниевым анодом емкостью 6000 мАч. Высокая плотность энергии кремниевого анода позволяет установить аккумулятор большой емкости в корпус толщиной ,19 мм. Благодаря этому смартфон обеспечивает длительное время работы без необходимости частой подзарядки.

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Для быстрой подзарядки Huawei nova 16z поддерживает технологию Huawei SuperCharge Турбо мощностью 100 Вт. Она позволяет быстро восполнить заряд аккумулятора и продолжить пользоваться смартфоном без длительного ожидания.

Экран с функцией защиты зрения

Huawei nova 16z оснащен 6,7-дюймовым экраном на органических светодиодах (OLED) с плоскими гранями, которыйподдерживает функции, направленные на повышение комфорта для глаз.

Высокочастотное ШИМ-затемнение 2160 Гц снижает мерцание и повышает комфорт для глаз в условиях низкой освещенности. Технология защиты зрения на базе ИИ использует фронтальную камеру и данные об окружающем освещении, чтобы оценивать усталость глаз. При необходимости смартфон отправляет напоминания сделать перерыв и предлагает упражнения для расслабления глаз. А функция формирования отчетов о состоянии зрения с информацией о ежедневном времени просмотра и периодах зрительной усталости поможет выработать более здоровые привычки при использовании смартфона.

Стоимость новинок в Ozon

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Huawei nova 16z доступен в трех цветах: голубой, белый и черный.

Стоимость Huawei nova 16z в период с 28 сентября по 4 октября 2026 г на Ozon: Huawei nova 16z (12 ГБ + 256 ГБ) — 28 999 руб.

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