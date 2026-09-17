МТС объявляет о старте предзаказа на планшет Huawei MatePad Air. Устройство сочетает 12-дюймовый OLED-экран с технологией PaperMatte, тонкий корпус и инструменты для продуктивности и творчества – стилус Huawei M-Pencil Pro, магнитную клавиатуру и фирменное приложение GoPaint для цифрового рисования. Предзаказ уже можно оформить в каналах продаж МТС. Об этом CNews сообщили представители Huawei.

Huawei MatePad Air получил 12-дюймовый OLED-экран с технологией PaperMatte, разрешением 2,8K (2800×1840 пикселей, плотность 275 PPI), частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью 1200 нит. Технология нанотравления снижает количество бликов на 50% по сравнению со стандартными матовыми экранами, сохраняя эффект письма на бумаге и повышая четкость изображения. Контрастность – 2 000 000:1, цветовой охват – уровня P3, толщина рамки – 4,69 мм, полезная площадь экрана – 92%. Планшет также поддерживает адаптивную частоту обновления 30–144 Гц, которая регулируется в зависимости от сценария использования.

Планшет выполнен в корпусе толщиной 5,3 мм и весит 509 г – это более чем на 40 г легче предыдущего поколения. Huawei MatePad Air представлен в белом, воздушно-голубом цветах, а также в оттенке розовой сакуры.

Приложения «Блокнот», GoPaint и WPS Office охватывают ключевые сценарии использования планшета – от заметок и рисования до редактирования документов и презентаций, обеспечивая удобство работы как на ноутбуке. В сочетании со стилусом Huawei M-Pencil Pro и магнитной клавиатурой планшет позволяет переключаться между учебой, работой и творчеством. Стилус поддерживает три вида пера и жесты сжатия и поворота, а клавиатура весом 308 г обеспечивает комфортный ввод текста благодаря ходу клавиш 1,5 мм. Функции «Репетитор с ИИ» и «Улучшение рукописного текста на базе ИИ» помогут улучшить понимание задач и получить детальные объяснения процесса решения.

Батарея емкостью 10100 мАч обеспечивает до 16 часов воспроизведения загруженного HDR-видео и около 10 часов просмотра онлайн-видео. Быстрая зарядка Huawei SuperCharge Турбо 66 Вт позволяет зарядить планшет до 42% за 30 минут и до 100% – за 85 минут.

Стоимость новинок с учетом скидок в МТС

Huawei MatePad Air Версия PaperMatte WIFI в воздушно-голубом цвете в конфигурации 12 ГБ+256 ГБ с клавиатурой — 78 990 руб.;

Huawei MatePad Air Версия PaperMatte WIFI в белом цвете в конфигурации 8 ГБ+256 ГБ с клавиатурой — от 68 990 руб.;

- Huawei MatePad Air Версия PaperMatte WIFI в воздушно-голубом цвете в конфигурации 8 ГБ+256 ГБ с клавиатурой — от 68 990 руб.;

- Huawei MatePad Air WIFI Версия стандартная в воздушно-голубом цвете в конфигурации 8 ГБ+256 ГБ с клавиатурой — от 65 990 руб.