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«М.Видео» объявляет о старте продаж смартфонов серии Huawei Pura 90s и наушников-клипс Huawei FreeClip 2 S

ПАО «М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж флагманских смартфонов серии Huawei Pura 90s, которые отличаются выдающимися способоностями телемакросъемки, ярким дизайном и ИИ-возможностями. Также стартовали продажи наушников-клипс Huawei FreeClip 2 S с обновленным дизайном. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

О серии Huawei Pura 90s

Серия Huawei Pura 90s получила комплексные инновации в области мобильной фотографии, которые «стирают расстояние» между камерой и объектом. Флагманская модель Huawei Pura 90s Pro Max оснащена инновационным телеобъективом 200 МП с ультрабольшим сенсором (режим высокого разрешения 200 МП доступен только при использовании 4-кратного оптического зума и требует онлайн-обновления). Значения оптического зума являются приблизительными., с помощью которого можно получить детализированные кадры объектов даже на большом расстоянии. Технология обработки изображений формата RAW 200 МП в режиме реального времени на уровне аппаратного обеспечения (данные получены в результате испытаний в лаборатории Huawei, перископический телеобъектив 200 МП - на уровне аппаратного обеспечения - выводит изображения в шестнадцатеричном режиме) позволяет делать 20-кратную телескопическую фотосъемку и запись видео. В то время как технология стабилизации изображения CIPA 7.0 минимизирует размытие при съемке даже в сложных условиях. Вместе они помогают в создании одинаково четких, детализированных снимкиов при съемке на большом расстоянии, макросъемке и съемке в сложных условиях освещения. Благодаря функциям композиции и оптимизации изображений с помощью ИИ пользователям доступен весь цикл работы с изображениями, от съемки до их профессиональной обработки, чтобы получить более качественные и выразительные снимки.

Для крупных планов Huawei Pura 90s Pro поддерживает макросъемку с минимальным фокусным расстоянием 5 см, позволяющую с невероятной точностью запечатлеть ускользающие от взгляда мелкие детали. Благодаря объективу для ультрареалистичной съемки XMAGE 2-го поколения смартфоны серии Huawei Pura 90s отличаются высокой точностью цветопередачи и широким цветовым охватом, что позволяет передавать натуральные цвета на фото и видео.

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Пресс-служба «М.Видео»
«М.Видео» объявляет о старте продаж флагманских смартфонов серии Huawei Pura 90s

В смартфонах серии Huawei Pura 90s также доступен обновленный интеллектуальный голосовой помощник Celia (Селия). Celia помогает быстро искать ответы на вопросы, позволяет эффективно работать в режиме многозадачности и поддерживает пользователей в путешествиях.

Обе модели серии Huawei Pura 90s оснащены батареей с большой емкостью 6000 мА*ч. Модель Huawei Pura 90s Pro поддерживает проводную супербыструю зарядку Huawei SuperCharge 66 Вт, а HUAWEI Pura 90s Pro Max — сверхбыструю проводную зарядку Huawei SuperCharge 100 Вт.

О HuaweiI FreeClip 2 S

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Huawei FreeClip 2 S сочетают оригинальный дизайн и комфорт для повседневного использования. Зарядный чехол получил обновленную округлую форму и сияющее покрытие, которое создается благодаря более чем 100 высокотехнологичным процессам обработки. При этом его вместимость увеличена на 20%, что позволяет разместить внутри не только наушники, но и небольшие аксессуары.

Наушники выполнены в обновленной С-образной конструкции из гипоаллергенного жидкого силикона, которая обеспечивает комфортную и надежную посадку. Характерный металлический блеск корпуса достигается благодаря 22 этапам смешения цветов и нанесения покрытия. Открытая конструкция позволяет сохранить комфорт при длительном использовании, а также обеспечивает четкое воспроизведение звука и высокое качество передачи голоса во время звонков. Huawei FreeClip 2 S представлены в двух цветах: глубоком синем и космическом серебристом.

Стоимость новинки в каналах продаж «М.Видео»

Huawei Pura 90s Pro (12ГБ + 256 ГБ) — 74,9 тыс. руб. При покупке пользователи получат скидку 10 тыс. руб. Huawei Pura 90s Pro (12ГБ + 512 ГБ) — 84,9 тыс. руб. При покупке пользователи получат скидку 10 тыс. руб. Huawei Pura 90s Pro Max (12ГБ + 256 ГБ) — 94,9 тыс. руб. При покупке пользователи получат скидку 10 тыс. руб. Huawei Pura 90s Pro Max (12ГБ + 512 ГБ) — 104,9 тыс. руб. При покупке пользователи получат скидку 10 тыс. руб. Huawei FreeClip 2 S — 22,9 тыс. руб. При покупке пользователь получает скидку 6 тыс. руб.

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